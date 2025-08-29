logo

Реакция Трампа на зверскую атаку РФ по Киеву вызвала шок: названа странная причина
Реакция Трампа на зверскую атаку РФ по Киеву вызвала шок: названа странная причина

Прошло уже три недели с момента, когда президент Дональд Трамп пообещал ввести санкции, и почти две недели со времени его встречи с Путиным на Аляске.

Администрация Белого дома крайне осторожно отреагировала на очередной масштабный обстрел Киева, в результате которого погибли более 20 человек, среди них четверо детей. Подобная позиция, вероятно, свидетельствует о нежелании Вашингтона обострять конфликт с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом говорится в аналитическом материале Sky News.

Реакция Трампа на зверскую атаку РФ по Киеву вызвала шок: названа странная причина

Представитель президента США Кэролайн Ливитт отметила, что США не рады… но и не удивлены. В то же время она быстро сместила акцент разговора на действия украинской армии, недавно нанесшей удары по российским объектам энергетической инфраструктуры, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам.

Ливитт также заявила, что обе стороны конфликта "вероятно, пока не готовы к тому, чтобы это закончилось".

"Такой акцент на "обеих сторонах" позволяет избегать излишнего напряжения в отношениях с Владимиром Путиным и избегать неудобных вопросов по усилению санкционной политики", — говорится в статье.

Также напоминается, что прошло уже три недели с момента, когда Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против России. А его встреча с Путиным на Аляске, которая прошла почти две недели назад, пока не принесла реальных сдвигов.

Sky News подчеркивает, что "большой прогресс", о котором Трамп заявил после саммита, и надежды на прорыв после переговоров с лидерами Великобритании и Евросоюза практически исчезли.

Как уже писали "Комментарии", глава МИД Венгрии Петер Сиярто жестко отреагировал на замечания заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, ранее заявившего, что Будапешт "избрал ложную сторону истории". Свою позицию Сиярто обнародовал в сообщении на платформе X (бывший Twitter), где выразил гневный ответ на слова украинского дипломата.



Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-trump-zelenskyy-putin-drones-latest-live-updates-12541713?postid=10090092#liveblog-body
