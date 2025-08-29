Реакция Трампа на зверскую атаку РФ по Киеву вызвала шок: названа странная причина

Администрация Белого дома крайне осторожно отреагировала на очередной масштабный обстрел Киева, в результате которого погибли более 20 человек, среди них четверо детей. Подобная позиция, вероятно, свидетельствует о нежелании Вашингтона обострять конфликт с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом говорится в аналитическом материале Sky News.

Фото: 24 Канал

Представитель президента США Кэролайн Ливитт отметила, что США не рады… но и не удивлены. В то же время она быстро сместила акцент разговора на действия украинской армии, недавно нанесшей удары по российским объектам энергетической инфраструктуры, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам.

Ливитт также заявила, что обе стороны конфликта "вероятно, пока не готовы к тому, чтобы это закончилось".

"Такой акцент на "обеих сторонах" позволяет избегать излишнего напряжения в отношениях с Владимиром Путиным и избегать неудобных вопросов по усилению санкционной политики", — говорится в статье.

Также напоминается, что прошло уже три недели с момента, когда Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против России. А его встреча с Путиным на Аляске, которая прошла почти две недели назад, пока не принесла реальных сдвигов.

Sky News подчеркивает, что "большой прогресс", о котором Трамп заявил после саммита, и надежды на прорыв после переговоров с лидерами Великобритании и Евросоюза практически исчезли.

