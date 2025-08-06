Реакция с фронта на протесты возле ТЦК: «Приезжайте в Донбасс — поговорим»

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Ткачова Марія
После протестов возле территориального центра комплектования в Виннице военные с передовой обратились к митингующим с публичным месседжем. Они считают подобные акции угрожающими тыловой стабильности и призывают граждан не поддаваться манипуляциям.
Реакция с фронта на протесты в Виннице
По словам военных, если протестующие действительно хотят, чтобы их услышали, стоит приехать на передовую и поговорить с теми, кто рискует жизнью каждый день. Никто не будет их задерживать, наоборот, готовы выслушать, как живется в тылу, и показать, как выглядит реальность на нуле.
Военные также отмечают парадоксальность требований протестующих. Люди, длительно игнорировавшие законы по военному учету, сегодня требуют соблюдения своих прав. Именно из-за массового уклонения ТЦК вынуждены действовать в условиях дефицита человеческих ресурсов, поэтому и возникают непопулярные решения.
В обращении отмечается: никто не хочет умирать, но война – это ответственность всего общества. Граждане знали о правилах военного времени, но когда потребовалась их выполнить — избрали спрятаться. В то же время требуют, чтобы тяжесть несли другие. По мнению военных, это не является основанием для протеста, а скорее примером эгоизма, вредящего обороне страны.
Отдельно отмечено, что Россия активно использует информационные атаки — разгоняет фейки, создает ботофермы и способствует расшатыванию ситуации в тылу. Военные считают, что митинги типа винницкого могут стать инструментом враждебной пропаганды. Если люди не готовы защищать государство оружием, то, по крайней мере, не должны работать на врага внутри страны.
В заключение в обращении подчеркивается: проблемы на фронте не связаны с превосходством противника. Причина – в нехватке людей. И если бы хотя бы часть ухилянтов приступила к оружию, удалось бы сохранить жизнь не только собратьев, но и протестующих. В единстве реальная сила, а не только лозунг.