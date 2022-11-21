Реакция на ракетный удар по Польше. Полякам привезли ПВО Patriot

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт предложила Польше систему против воздушной обороны Patriot для обеспечения безопасности на границе с Украиной. Польские военные приняли это предложение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака.



Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: с открытых источников

Во время массового запуска ракет Российской Федерацией по территории Украины, отечественная система ПВО запустила ракету, предположительно упавшую на территории Польши. Такие предварительные выводы экспертной группы озвучили польские политики.

После такого случая министр обороны Германии решила усилить границы НАТО и передать свои системы ПВО в Польшу.

"После взрыва в Пшеводове Германия предложила Варшаве развернуть систему противоракетной обороны Patriot на территории Польши", – заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Польские военные согласились на предложение своих союзников.

"Я удовлетворен предложением министра обороны Германии по размещению в нашей стране дополнительных ракетных установок Patriot. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу, чтобы система была размещена на границе с Украиной", — ответил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Вероятно, Польша получит системы Patriot в конце года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал готова ли Польша продолжать поддерживать и усиливать санкции против Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Польши Анджея Дуды на ракетный удар по пограничному поселку, который, вероятно, был нанесен украинскими системами ПВО.

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