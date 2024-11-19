Реакция мира на 1000 последних дней 10-летней войны в Украине

19 ноября стало тысячным днем с начала полномасштабного вторжения России и частью войны, которая длится более 10 лет, начиная с 2014 года, когда Россия оккупировала часть украинских территорий. Портал "Комментарии" подготовил реакцию лидеров мира на 1000 дней с начала большой войны.

1000 дней полномасштабной войны России в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что благодаря поддержке Украины война не приближается к польским границам.

"1000 дней российской агрессии, 1000 дней украинского героизма и страданий, 1000 дней польской помощи и солидарности. Поддерживая Украину, мы отдаляем войну от наших границ. Помните об этом каждый день", — написал Туск.

Президент Молдовы Мая Санду также выразила слова поддержки Украине.

"Уже 1000 дней Украина без устали борется, защищая свою землю и свободу с невероятным мужеством. Эта борьба направлена на восстановление веры в мир, где суверенитет и территориальную целостность уважают все. Молдова стоит рядом с вами — сейчас и всегда", — сказала Санду.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина борется за свободу, мир и справедливость, поэтому поддержка Европы не должна ослабевать.

"Тысячу дней Украина оказывает мужественное сопротивление незаконной и неоправданной агрессивной войне. Тысячу дней Россия продолжает реализовывать свою жестокую империалистическую повестку дня, атакуя гражданское население и нарушая основополагающие принципы Устава ООН. Тысячу дней мы решительно стоим на стороне Украины и ее народа мир и справедливость. ослабится", — написал Макрон.

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил понимание ситуации, в которой находится Украина, и отметил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Как страна, которая знает, что такое боль войны, мы в Израиле хотим сказать нашим друзьям в Украине: вы не одни! Мы чувствуем вашу боль, чувствуем ваши страдания. И продолжаем скучать с вами из-за огромных потерь. Государство Израиль продолжает поддерживать территориальную целостность" Украина и стремится прекратить бессмысленные страдания и потери", — сказал Герцог в специальном обращении.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила честь и мужество мужчин и женщин Украины, защищающих родную страну.

"В 2022 году Россия думала, что ее полномасштабное вторжение закончится в считанные дни. 1000 дней спустя Украина мужественно сопротивляется на поле боя и против преступных нападений на гражданские объекты", — написала фон дер Ляен.

Президент Литвы Гитанас Науседа в видеообращении заявил о поддержке Украины в борьбе за справедливый мир.

"Сегодня Литва чествует память каждого погибшего защитника Украины. Мы чтим тех из вас, кто продолжает бороться за справедливый мир, лучшее будущее для своего народа. И мы будем поддерживать вас, как делали это с первого дня, до вашей окончательной победы". Будьте сильными и храбрыми. История на вашей стороне", — сказал Науседа.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что после 1000 дней войны его страна и дальше будет поддерживать Украину.

"Мы и дальше будем стоять рядом с Украиной. Слава Украине", — сказал Стубб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Китае, который на заседании Совбеза по случаю 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России высказал позицию КНР по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Генштаб ВСУ обнародовал цифры к 1000 дням великой войны.