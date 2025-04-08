Реакция МИД Украины на инцидент с китайскими солдатами: что требует от Пекина

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Slava Kot
Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на китайских солдат, которых украинские силы захватили в плен в Донецкой области. По словам Сибиги, МИД Украины уже вызвало представителя Китая для объяснений.
Китайские солдаты. Фото из открытых источников
Андрей Сибига на платформе X опубликовал сообщение об инциденте с китайскими солдатами, оказавшимися в украинском плену после участия в боевых действиях на стороне России. Глава МИД осудил действия граждан КНР и сообщил, что требует пояснения от китайской стороны
Министр иностранных дел подчеркнул, что участие китайцев в войне против Украины отрицает нейтральную позицию Пекина, о которой активно заявляют китайские дипломаты и высшее руководство страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президента Владимира Зеленского на информацию о попавших в украинский плен китайских солдатах. По его словам, граждан Китая гораздо больше, чем двое, воюющих на стороне России против Украины.
Также "Комментарии" писали, что Китай собрался вытеснять НАТО из Черного моря.
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