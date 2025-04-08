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Реакция МИД Украины на инцидент с китайскими солдатами: что требует от Пекина

МИД Украины вызвал представителя Китая из-за инцидента с солдатами КНР на войне в Украине.

сегодня, 16:48
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Slava Kot

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на китайских солдат, которых украинские силы захватили в плен в Донецкой области. По словам Сибиги, МИД Украины уже вызвало представителя Китая для объяснений.

Реакция МИД Украины на инцидент с китайскими солдатами: что требует от Пекина

Китайские солдаты. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X опубликовал сообщение об инциденте с китайскими солдатами, оказавшимися в украинском плену после участия в боевых действиях на стороне России. Глава МИД осудил действия граждан КНР и сообщил, что требует пояснения от китайской стороны

"Мы решительно осуждаем вовлечение Россией граждан Китая в ее агрессивную войну против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских сил. Мы вызвали в МИД временного поверенного в делах Китая в Украине, чтобы осудить этот факт и требовать объяснений", — написал Сибига.

Министр иностранных дел подчеркнул, что участие китайцев в войне против Украины отрицает нейтральную позицию Пекина, о которой активно заявляют китайские дипломаты и высшее руководство страны.

"Граждане Китая, воюющие в составе российской армии вторжения в Украину, ставят под сомнение провозглашенную позицию Китая по отношению к миру и подрывают авторитет Пекина как ответственного постоянного члена Совета Безопасности ООН", — подытожил Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президента Владимира Зеленского на информацию о попавших в украинский плен китайских солдатах. По его словам, граждан Китая гораздо больше, чем двое, воюющих на стороне России против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Китай собрался вытеснять НАТО из Черного моря.



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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1909596394580476252
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