Реабилитация детей, пострадавших от войны: новый подход

В свете непростых нынешних вызовов, значение устойчивости как основополагающего качества для будущего каждой нации трудно переоценить. Украина, страна, переживающая невероятные испытания, ставит перед собой амбициозную цель – воспитать поколения крепких, эмоционально крепких детей, которые станут основой стабильного общества будущего. В этом контексте работа БФ "Save Ukraine" и других гуманитарных организаций приобретает особый вес.

реабилитация пострадавших от войны детей

Анастасия Довбня, проектная менеджерка БФ "Save Ukraine", во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ, подчеркнула, что развитие стойкости у детей является критическим для создания общества, к которому стремится Украина. Кэтрин Лич, управляющая проектом "Children's resilience", добавила, что инвестиции в детей — это инвестиции в стабильное будущее страны, а осознание и нейтрализация ущерба, причиненного кризисными ситуациями, является первоначальной задачей.

Особенно важна работа с детьми, подвергшимися наиболее трагическим опытам, таким как депортация в РФ. Возвращение этих детей в безопасность только начинает процесс их восстановления. Проекты, направленные на арт-терапию и другие реабилитации, становятся ключевыми в направлении восстановления душевного равновесия и психического здоровья.

“Следующая стадия, в рамках которой мы работаем – это restore (восстановление – ред.). После возвращения детей мы осознаем, что этого мало. Маловато спасти их, дать им физическую безопасность. Мы должны их реабилитировать", — отметили менеджеры проекта.

Следующий этап их работы по этому направлению называется rebuilt, предусматривающий обеспечение модульными домами для временного проживания, а также разработку комплексных сервисов для поддержки детей с особыми потребностями, включая детей в спектре аутизма.

Сотрудничество с государственными организациями играет важную роль в процессе адаптации и интеграции детей, возвращающихся с временно оккупированных территорий или России. Цель – создать постоянную модель помощи, которая могла бы быть интегрирована в систему государственных служб, распространяя эффективные методики поддержки по всей стране.

Эта работа — не только о предоставлении немедленной помощи, но и о вкладе в будущее, где каждый ребенок, независимо от пережитых травм, сможет чувствовать себя защищенным, понимать свое место в обществе и вносить собственный вклад в развитие государства. Это работа, требующая преданности, профессионализма и, прежде всего, любви к детям и вере в будущее.