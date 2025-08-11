logo

Война с Россией Разведка узнала о планах Москвы: что известно
НОВОСТИ

Разведка узнала о планах Москвы: что известно

Разведка: Россия готовит новый этап военно-технического сотрудничества с Индией

11 августа 2025, 17:46
Главное управление разведки Минобороны Украины получило информацию о планах России существенно расширить военно-техническое взаимодействие с Индией. Об этом сообщили источники в украинской разведке.

Сотрудничество между Россией и Индией

С 15 по 18 сентября в Санкт-Петербурге запланировано четвертое заседание рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Участие в нем примут официальные делегации обеих стран. В течение четырех дней стороны должны разработать и утвердить детальный план совместных действий в военной сфере на 2025-2026 годы.

По данным разведки, в обсуждение внесены вопросы оборонной кооперации, совместной подготовки военных кадров, а также проведение многосторонних учений. Мероприятие пройдет на базе Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге. Несмотря на объявленный полный режим секретности, украинские спецслужбы располагают программой заседания, где среди прочего запланировано посещение индийской делегацией крейсера "Аврора".

Россия и Индия уже реализуют несколько масштабных совместных оборонных проектов. Среди них – производство крылатых сверхзвуковых ракет PJ-10 BrahMos, а также совместная компания Indo-Russian Rifles Private Limited, с 2019 года выпускающая в Индии автоматы АК-203 для полного перевооружения национальной армии.

Аналитики отмечают, что активизация таких контактов может свидетельствовать о стремлении Москвы укрепить военные альянсы за пределами Запада и компенсировать ограничения, наложенные международными санкциями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении пяти человек, обвиняемых в жестоком убийстве другого заключенного в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор". Обвинительные акты уже направлены в суд.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rf-planue-rozshiryuvati-viyskovo-tehnichnu-1754918246.html?utm_source=telegram&utm_medium=post
