Разведка узнала о планах Москвы: что известно

Главное управление разведки Минобороны Украины получило информацию о планах России существенно расширить военно-техническое взаимодействие с Индией. Об этом сообщили источники в украинской разведке.

Сотрудничество между Россией и Индией

С 15 по 18 сентября в Санкт-Петербурге запланировано четвертое заседание рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Участие в нем примут официальные делегации обеих стран. В течение четырех дней стороны должны разработать и утвердить детальный план совместных действий в военной сфере на 2025-2026 годы.

По данным разведки, в обсуждение внесены вопросы оборонной кооперации, совместной подготовки военных кадров, а также проведение многосторонних учений. Мероприятие пройдет на базе Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге. Несмотря на объявленный полный режим секретности, украинские спецслужбы располагают программой заседания, где среди прочего запланировано посещение индийской делегацией крейсера "Аврора".

Россия и Индия уже реализуют несколько масштабных совместных оборонных проектов. Среди них – производство крылатых сверхзвуковых ракет PJ-10 BrahMos, а также совместная компания Indo-Russian Rifles Private Limited, с 2019 года выпускающая в Индии автоматы АК-203 для полного перевооружения национальной армии.

Аналитики отмечают, что активизация таких контактов может свидетельствовать о стремлении Москвы укрепить военные альянсы за пределами Запада и компенсировать ограничения, наложенные международными санкциями.

