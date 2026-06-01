По данным мониторинговых каналов, украинская разведка снова фиксирует информацию о возможной подготовке Россией очередного ракетного удара. Предварительный предполагаемый обстрел, который прогнозировался несколько дней назад, якобы был отложен из-за изменения оперативных планов противника.

Фото: из открытых источников

Также сообщается, что российские силы продолжают активную разведку объектов в Киеве. Среди потенциально заинтересованных районов называются центральные улицы столицы, в частности, Грушевского, Банковая и Владимирская, а также Святошинский и Дарницкий районы. Отдельное внимание, по данным наблюдений, может быть уделено Жулянам. Кроме столицы, в списке фигурируют также города Киевской и соседних областей — Обухов, Фастов, а также Львов.

Аналитики подчеркивают, что вопрос вероятности обстрела остается открытым: атака может произойти как в ближайшие дни, так и позже, ведь российские войска регулярно меняют свои планы и время проведения операций.

В этой связи гражданам рекомендуют не игнорировать сигналы воздушной тревоги и по возможности пользоваться укрытиями. Такая информация оперативно передается украинским силам обороны, что позволяет лучше оценивать риски и реагировать на угрозы.

При этом отмечается, что подобные удары не способны изменить общий ход войны или достичь стратегических целей для России. Напротив, по оценкам наблюдателей, ситуация на фронте для российских войск постепенно усложняется, а потери и проблемы скапливаются.

Обнародование подобных данных имеет целью не создание паники, а повышение осведомленности населения о ситуации в безопасности и необходимости соблюдения базовых правил защиты во время воздушных угроз.

Портал "Комментарии" уже писал, что после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше общественная оценка его деятельности оказалась почти разделенной пополам. Согласно опросу United Surveys, проведенному по заказу издания Wirtualna Polska, примерно половина граждан страны выражает недовольство его первыми результатами в должности главы государства.