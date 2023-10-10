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Разведка разоблачила планы России осуществить масштабную кампанию против Украины

Россия использует боевые действия в Израиле для собственной кампании дезинформации против Украины.

сегодня, 11:00
Автор:
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Slava Kot
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Россия пытается дискредитировать Украину в глазах союзников и уменьшить военную помощь из-за дезинформации о продаже Киевом западного оружия для боевиков из ХАМАС, заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Разведка разоблачила планы России осуществить масштабную кампанию против Украины

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото из открытых источников

Представитель ГУР отмечает, что Россия, ее партнеры и сателлиты создают масштабную информационную атаку против Украины.


"Есть информация о том, что российские спецслужбы разворачивают очередную антиукраинскую кампанию с целью использовать террористические атаки на Израиль против Украины", – сообщил Юсов.

По его словам, главная задача РФ дискредитировать Украину и усложнить или сорвать дальнейшую военную помощь Украине, которая ведет войну против России. Юсов заявил, что Россия передала ХАМАС захваченное трофейное оружие западных партнеров с украинских территорий и будет создавать пропаганду и фейки об Украине, якобы продающей вооружение для террористов. Однако представитель ГУР подчеркнул, что именно Россия снабжает оружием группировки для дестабилизации ситуации во всем мире, в том числе и на Ближнем Востоке.

"Используя каналы контрабандных поставок вооружения, именно Россия сегодня является главным контрабандистом на мировом рынке вооружений. И в частности через каналы связанные с так называемыми ПВК это сотрудничество и передача происходили", — рассказал Юсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев сделал циничное заявление о причастности Украины к нападениям на Израиль.

Также "Комментарии" писали о том, признает ли Украина официально ХАМАС террористами.



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/7303216.html?nocache=1
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