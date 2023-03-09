Разведка Литвы указала сколько времени Россия сможет вести боевые действия

Руководитель оперативных служб Литвы Элегиус Паулавичюс рассказал, что Россия способна вести активные боевые действия против Украины два года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Delfi.

Разведка Литвы указала, сколько Россия будет вести активные боевые действия. Фото из откровенных источников

Глава военной разведки Литвы призвал быть бдительными, ведь Российская Федерация еще не потерпела окончательного поражения в войне с Украиной. Элегиус Паулавичюс считает, что основной составляющей национальной безопасности Литвы стала война России и ее союзника Беларуси против Украины. По мнению литовского разведчика, интенсивные действия военной армии могут продолжаться еще несколько лет.

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"Россия сейчас имеет ресурсы на продолжение интенсивной войны в течение двух лет", — сообщает слова Главы военной разведки Литвы Элегиуса Паулавичюса издания Delfi.

Именно поэтому, по мнению Паулавичюса, нужно поддерживать Украину военно, политически и экономически.

"Несмотря на последовательную и всестороннюю помощь Украине, мы должны постоянно следить за тем, как развивается этот конфликт", — сказал Паулавичюс и добавил, что "сегодня мы не можем успокаивать себя, что Россия проигрывает войну, что она слаба, что опасность уменьшилась, ведь Россия пока не проиграла".

Руководитель оперативных служб считает, что Россия в 2022 году заявила о реформе своей армии, которую планирует осуществить до 2026 года. Паулавичюс отметил, что за такой срок РФ не успеет. Однако литовский разведчик уверяет, что за 5-10 лет Россия сможет накопить больше войск вблизи Украины, чем это было в начале вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Италии обнародовала отчет по планам Путина.

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