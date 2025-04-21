Разведка Британии раскрыла факты: почему РФ никогда не смирится с суверенитетом Украины

Ненависть ко всему украинскому и западному путинский режим хочет привить не только у тех россиян, которые сегодня с оружием в руках отправились на войну, но и тех, которые делают лишь первые шаги в мире, то есть, у детей и молодежи. Российская система образования становится все более идеологизированной, а это свидетельствует о том, что в российском обществе все больше будут закрепляться агрессивные экспансионистские настроения. К такому выводу пришли военные аналитик британской разведки.

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

"Российское государство скорее всего пытается использовать образовательную систему для формирования более милитаризованного, националистического общества. Молодежная стратегия-2024 упоминает о важности "увеличения престижа военной службы и оказания поддержки молодым военнослужащим и их семьям"", – говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, Кремль преследует конкретную цель – способствовать большей поддержке противоправной войны РФ против Украины и увеличивать количество желающих среди молодежи присоединяться к армии, которая несет значительные потери. Эти усилия направлены также на укоренение среди российской молодежи отрицания законных и международно признанных оснований для государственности и суверенитета Украины. То есть, по факту, даже, если сейчас война будет поставлена на паузу, Путин хочет, чтобы в будущем новые поколения россиян все равно были уверены, что никакого суверенитета Украины не существует и нужно с этим покончить.

Военные аналитики допускают, что такая индоктринация и милитаризация российского образования и всех направленных на детей и молодежь программ будет закреплять агрессивные экспансионистские настроения в российском обществе на длительную перспективу.

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