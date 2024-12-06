Разведчики знали, что оккупанты будут форсировать реку в Харьковской области: что стало потом

Кадры переправы одной из российских штурмовых групп через реку Оскол в Новомлынске Харьковской области, которая произошла примерно 25 ноября, опубликовали украинские военные.

Иллюстративное фото

Это не форсирование, а налаживание переправы с помощью лодки и веревки.

Через несколько дней, 1 декабря, пассажиров лодки разберет первая рота восьмого батальона десятой отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

По всей видимости, украинская аэроразведка прекрасно контролировала попытку форсирования реки, заманивая российские силы в мышеловку. При поддержке артиллерии и подразделений БПЛА наши воины выбили противника из плацдарма. Часть штурмовиков была ликвидирована, некоторые попали в плен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг пытался форсировать реку Оскол на Харьковщине: в Генштабе сделали заявление (ВИДЕО)

В Харьковской области, в районе села Новомлынск Купянского района противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водное препятствие. В то же время, украинские защитники при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА выбили противника из плацдарма. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлынска от сил противника. В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем сил обороны. Над Новомлынском развеваются украинские флаги, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

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Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных сил передал Силам обороны Украины первую партию новейших ракет-дронов "Пекло". Об этом сообщает Укринформ.

Это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые передали в армию и запустили в серийное производство. "Уже есть пять успешных применений ракет-дронов "Пекло"", — сообщили во время мероприятия. Эта ракета-дрон имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час. Из соображений безопасности другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются, однако следует напомнить, что ранее глава государства отмечал, что это принципиально новый вид вооружения.