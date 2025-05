Разведчики высадили десант с вертолетов на позициях врага (ВИДЕО)

Эксклюзивные кадры от бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины с Купянского направления фронта ― за время весенней операции, направленной на разрушение попыток российских оккупантов переправиться через Оскол и расширить плацдарм на правом берегу реки, спецназовцы военной разведки уничтожили и поразили около 600 вражеских подземных укрытий, 9 полевых складов БК и 8 переправ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Скриншот из видео

Среди уничтоженной техники захватчиков — 49 гаубиц и пушек, 17 автомобилей и мотоциклов, 3 лодки, 2 артиллерийские установки и 2 танка.

Нанесенные оккупантам потери личного состава — 439 убитыми и ранеными. Шестеро захватчиков взято в плен.

В видео ― ключевые эпизоды боевой миссии "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины:

• воздушный десант, штурм и зачистка вражеских позиций;

• "огненные" кадры от артиллеристов и минометчиков;

• виртуозная ликвидация оккупантов от мастеров FPV;

• эпизоды диверсий в тылу врага: засада, уничтожение, пополнение обменного фонда;

• работа водителей и боевых медиков в красной зоне.

Комплексную операцию осуществляют воины подразделений "Юнгер", "РДК", "Братство", "Nobody", "Стугна", "Химера", "Paragon", "БДК", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Art Division", "First Line", "First Line", " Тимура "ГУР МО Украины. Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 28 мая российские оккуппанты нанесли массированные удары беспилотниками по населенным пунктам Чугуевского и Харьковского районов. Зафиксировано более 10 попаданий в жилищный сектор и гражданское предприятие.