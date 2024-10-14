Разведчики уничтожили вражеский самолет Ту-134 (ВИДЕО)

В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в россии сгорел самолет Ту-134, принадлежавший к 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины утром 14 октября, передает портал "Комментарии".

Ту-134. Фото из открытых источников

Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "оренбург-2", где базировался Ту-134.

Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны россии.

"ГУР МО Украины напоминает ― каждое преступление против украинского народа будет должное возмездие", – отметили в разведке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР руками украинских подпольщиков уничтожило оккупантов во временно оккупированном Мелитополе

1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, у завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

Сообщается, что в салоне находились три военнослужащих российской оккупационной армии. Операцию по уничтожению захватчиков, причастных к жестокому террору местного населения, под координацией ГУР провели украинские подпольщики, устроив врагу минную ловушку.

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2 октября 2024 года у шестого дома на улице красных партизан в микрорайоне Лыски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины. Детали операции – по ссылке.