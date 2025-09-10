Из крепкой дружбы ГУР МО и Третьего армейского корпуса появляется новое подразделение — "KRAKEN 1654". ГУР передают часть опытных бойцов подразделения активных действий в корпус, созданный на базе легендарной Третьей штурмовой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

Разведчики и Третья штурмовая объединились и создали новое подразделение

Новый KRAKEN 1654 назван в честь подразделения, в котором бойцы сформировались как военные. Это знак уважения к побратимам, с которыми несли службу вместе, и символ традиций KRAKEN.

Подразделение активных действий KRAKEN отличилось в боях Харьковского контрнаступления, на Запорожье и Сумщине, Часовом Яру, Волчанске и Липцах.

"Теперь часть его бойцов усилит командный состав Полка беспилотных систем корпуса. И они уже приступают к развитию нового высокотехнологичного подразделения. Разработка, применение и поддержка БПС для выполнения боевых задач, разведки и ударных операций", – отмечают в ГУР.





Напомним, портал "Комментарии" писал , как командир третьего армейского корпуса Андрей Белецкий рассказал, как технологии влияют войну и приведут ли они в конце концов к исчезновению классической войны со штурмами, посадками и окопами.

По его мнению, окопная война с нами надолго. Но уже сейчас 80-90% ее результата зависит от технологий — это об эффективности применения армий, потерях противника и контроле над территориями.

Он рассказал, что у "Тройки" есть собственные R&D-команды, которые создают FPV-дроны, гексакоптеры, системы ПВО. Благодаря этому бригада одна из немногих, кто реально сбивает "шахеды". Вне конкуренции бригада в создании наземных роботов. Они уже каждый день возят на позиции десятки тонн груза без участия людей.