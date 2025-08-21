20 августа 2025 года в результате операции ГУР МО Украины в Черном море недалеко от временно оккупированного Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования уничтожен катер российских захватчиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МО Украины.

Разведчики ГУР показали удар по Железному Порту

Все пятеро членов российско-оккупационного экипажа ликвидированы.

"Нанести высокоточный разрушительный удар ракетой по вражеской цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке из дрона, который также зафиксировал успешное уничтожение военного катера с московитами. Вооруженная борьба за Украину продолжается!" – подчеркивают в ГУР.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский наградил коллектив Службы за историческую спецоперацию, в результате которой был поражен 41 самолет стратегической авиации России.

"Эта награда для меня и для всей Службы – большая честь! Она будет нас мотивировать к очередным свершениям. Я хочу поблагодарить весь личный состав, наш негласный аппарат, а также Президент Украины, с которым мы бок о бок прошли весь этот путь. Нашим врагам я хочу сказать, что мы являемся носителями уникальных оперативно-убойных оперативных. остановимся только тогда, когда оккупанты прекратят свою агрессию, а Украина обретет справедливый мир", – сказал председатель СБУ Василий Малюк, который непосредственно руководил спецоперацией.

"Паутина" состоялась 1 июня 2025 года. Тогда специальные FPV-дроны поразили 34% всей стратегической авиации России, которой враг бил по Украине. Россия понесла потери более чем на $7 млрд.