Разведчики ГУР показали дроны, которыми наносят удары по России

Стая дронов готова к взлету. В каждом по 75 килограммов взрывчатки. Подготовленное украинскими разведчиками оружие – часть удара по военным целям государства-агрессора России.

Запуск БпЛА. Фото: скриншот из видео

Репортаж о работе группы операторов дальнобойных дронов ГУР МО Украины подготовили журналисты программы "Донбасс Реалии" на Радио Свобода.

"Подготовка проводится в несколько этапов. Прежде всего, мы анализируем цели, возможность долета до них, анализируем ПВО, средства радиоэлектронной борьбы врага, чтобы найти коридоры, как пройти. Последний год это делать очень сложно, но все равно получается”, ― рассказал командир группы операторов дальнобойных БПЛА ГУР МО Украины.

Он добавил, что на протяжении полномасштабного российского вторжения в Украину применение ударных дронов претерпело серьезные изменения.

“Мы именно та группа, которая первой запускала практически все дальнобойные дроны и находившиеся до них. Мы можем видеть динамику – сейчас мы можем поражать цели на 2000 км”, – сообщил разведчик.





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В России горят заводы из-за обстрелов: что известно о попаданиях

Сегодня ночью беспилотники атаковали четыре области Российской Федерации. По данным оккупационного Минобороны РФ, в минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 БПЛА самолетного типа.

Над территорией Калужской области уничтожены восемь БПЛА, семь – над территорией Курской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Белгородской области. По данным местных СМИ, самые большие попадания произошли именно в Калуге.

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в период 00:40 до 01:15 были успешно атакованы Калужский НПЗ "Первый завод" и Калужский приборостроительный завод "Тайфун".

Z -каналы и местные СМИ утверждают, что атакована нефтебаза и Калужский приборостроительный завод "Тайфун". Такую же информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. В сети также публикуются видео, как утверждается с места пожара на НПЗ.