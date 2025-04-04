Разрушенный Бахмут оккупанты украшают к 9 мая триколорами и баннерами

Русские увешивают баннерами разрушенный Бахмут и раскрашивают столбы в триколоры. Такие действия они называют подготовкой к 9 мая — тогда же празднуют так называемый "День победы".

Оккупанты "украшают" разрушенный Бахмут

Кадры с подготовкой опубликовали на пропагандистских ресурсах, сообщает "Вільне радіо".

Окрашенные столбы в триколоры, плакаты с георгиевскими лентами и надписями "1945-2025" — это россияне называют "символом новой жизни" свои работы в уничтоженном Бахмуте. Сейчас оккупанты заявляют, что таким образом готовятся к 9 мая — в этот день празднуют так называемый "День победы".

"Бахмут не отдан в жертву нацистам, город возрождается, готов строить новую жизнь под мирным небом, очищенным от скверны фашизма", — пишут пропагандисты.





Согласно кадрам опубликованного видео, заявленное "доброустройство" оккупантов ограничилось локациями рядом с центральной остановкой троллейбуса, местного магазина электроники "Фокстрот" — по ул. Независимости, 81. Другая часть – рядом с исполкомом по ул. Мира.

Поэтому, вероятно, ко Дню победы захватчики готовятся в пределах трех кварталов. По подсчетам Вільного радіо, они расположены в пешей доступности.

В то же время идентифицировать, на каких билбордах россияне развесили баннеры "к 80 лет победы" невозможно. Этот фрагмент видео сняли в темное время суток и без ориентиров.

"Город, израненный жестокими боями, медленно, но верно поднимается под защитой Вооруженных Сил Российской Федерации. На улицах, где еще совсем недавно гремели взрывы, все чаще можно увидеть российские триколоры, которые гордо развеваются", — говорится в сообщении пропагандистов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в Бахмуте исчез танк с постамента, который простоял там почти всю войну.