Разрушенный Бахмут оккупанты украшают к 9 мая триколорами и баннерами

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Недилько Ксения
Русские увешивают баннерами разрушенный Бахмут и раскрашивают столбы в триколоры. Такие действия они называют подготовкой к 9 мая — тогда же празднуют так называемый "День победы".
Оккупанты "украшают" разрушенный Бахмут
Кадры с подготовкой опубликовали на пропагандистских ресурсах, сообщает "Вільне радіо".
Окрашенные столбы в триколоры, плакаты с георгиевскими лентами и надписями "1945-2025" — это россияне называют "символом новой жизни" свои работы в уничтоженном Бахмуте. Сейчас оккупанты заявляют, что таким образом готовятся к 9 мая — в этот день празднуют так называемый "День победы".
Согласно кадрам опубликованного видео, заявленное "доброустройство" оккупантов ограничилось локациями рядом с центральной остановкой троллейбуса, местного магазина электроники "Фокстрот" — по ул. Независимости, 81. Другая часть – рядом с исполкомом по ул. Мира.
Поэтому, вероятно, ко Дню победы захватчики готовятся в пределах трех кварталов. По подсчетам Вільного радіо, они расположены в пешей доступности.
В то же время идентифицировать, на каких билбордах россияне развесили баннеры "к 80 лет победы" невозможно. Этот фрагмент видео сняли в темное время суток и без ориентиров.
Напомним, портал "Комментарии" писал, как в Бахмуте исчез танк с постамента, который простоял там почти всю войну.
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