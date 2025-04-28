Разоблачен новый план Кремля по мирным переговорам с Украиной

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Ткачик Олеся
Россия продолжает игру в притворные мирные предложения, в то же время прибегая к шантажу и запугиваниям, заявил политолог Дмитрий Левусь.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, Кремль использует старую тактику: сначала демонстрирует "готовность" к переговорам без условий, а затем предъявляет требования, в частности, по прекращению военной помощи Украине. Имитация так называемого "пасхального перемирия" стала еще одним этапом этой игры.
Кроме того, Кремль также угрожает расширить участие в войне КНДР. По словам политолога, вовлечение Северной Кореи в боевые действия является элементом запугивания и ответом на заявления США о возобновлении контактов с Ким Чен Ыном.
Напомним, президент США Дональд Трамп прогнозировал начало переговоров между РФ и Украиной до конца недели. Но, как подчеркивает Левусь, реальность такова, что до настоящего мира еще далеко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем РФ потребовала прямых переговоров с Украиной.
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