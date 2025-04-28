Разоблачен новый план Кремля по мирным переговорам с Украиной

Россия продолжает игру в притворные мирные предложения, в то же время прибегая к шантажу и запугиваниям, заявил политолог Дмитрий Левусь.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, Кремль использует старую тактику: сначала демонстрирует "готовность" к переговорам без условий, а затем предъявляет требования, в частности, по прекращению военной помощи Украине. Имитация так называемого "пасхального перемирия" стала еще одним этапом этой игры.

"Путин достаточно предсказуем. Становится очевидно, что в Белом доме теряют терпение или российские телодвижения и продолжение агрессии не оставляют выбора, чтобы начать более жесткие действия. Какие это могут быть действия, понятно. Слова Трампа, которые он после встречи с Зеленским написал о вторичных санкциях, это довольно показательно. Россия же в этот момент начинает заниматься имитацией", – отметил эксперт.

Кроме того, Кремль также угрожает расширить участие в войне КНДР. По словам политолога, вовлечение Северной Кореи в боевые действия является элементом запугивания и ответом на заявления США о возобновлении контактов с Ким Чен Ыном.

Напомним, президент США Дональд Трамп прогнозировал начало переговоров между РФ и Украиной до конца недели. Но, как подчеркивает Левусь, реальность такова, что до настоящего мира еще далеко.

"Если объективно, то все закончится после поражения Российской Федерации и ее развала. Когда Россия просто не будет зубов для того, чтобы кого-то кусать и рвать. Тогда это будет уже очевидно. В нынешних условиях пока такой очевидности нет. Исходя из того, что демонстрирует Россия, я думаю, что до 9 мая она может продемонстрировать опять какую-то имитацию. Почему? Потому что это часть их тактики”, – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем РФ потребовала прямых переговоров с Украиной.



