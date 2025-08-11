logo

Разгром россиян в Запорожье: результаты работы ВСУ
НОВОСТИ

Разгром россиян в Запорожье: результаты работы ВСУ

Артиллерия ВСУ уничтожила вражеские пушки и склад боеприпасов в Запорожье

11 августа 2025, 20:50
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Запорожском направлении артиллеристы 44-й отдельной бригады имени гетмана Даниила Апостола нанесли прицельные удары по позициям российских окупантов, уничтожив и повредив важные огневые точки противника.

Разгром россиян в Запорожье: результаты работы ВСУ

Результаты работы ВСУ на Запорожском направлении

В результате огневого поражения ликвидированы российские пушки 2А65 "Мста-Б" и Д-20, уничтожен полевой склад боеприпасов и взлетно-посадочная площадка для дронов. Еще одна "Мсту-Б" повреждена.

Скоординированные действия украинских артиллеристов не только уменьшили огневую мощь врага, но и сделали невозможным использование боеприпасов и беспилотников на этом участке фронта, что непосредственно влияет на сохранение жизней украинских военных и мирного населения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство обороны Украины официально утвердило перечень воинских частей и штатных должностей, на которые могут подписать контракт добровольцы в возрасте до 25 лет в рамках расширенного экспериментального проекта "Контракт 18-24".
Теперь к участию доступны 46 подразделений Вооруженных Сил Украины, среди которых — 414 отдельная бригада ударных беспилотных систем "Птицы Мадяра" и 20 отдельный полк БПС "К-2". Предусмотрены 32 штатных должности, связанных с эксплуатацией и боевым применением беспилотников и роботизированных систем.

Полный перечень подразделений и подробная информация о доступных должностях, а также возможность подать заявку на официальном сайте проекта: 18-24.army.gov.ua. Расширение программы позволит привлечь больше молодых специалистов в подразделения, отвечающие за разведку, ударные операции и техническую поддержку фронта с помощью современных беспилотных технологий.



Источник: https://www.facebook.com/100064562777113/posts/pfbid02ST3His9yoHDhU3cJPy7E6JJreFrpqCFmWHxigcHsnXtSi3dkt141RvTLymDXK7Kfl/?
