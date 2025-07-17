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Разговоры Трампа с Путиным: что на самом деле думает президент США

Трампу нужно показать результат к предстоящим выборам в США.

17 июля 2025, 21:40
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Лиля Воробьева

Президенту США Дональду Трампу не нравятся постоянные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, которые не дают результата. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Разговоры Трампа с Путиным: что на самом деле думает президент США

Беседа Трампа с Путиным (фото из открытых источников)

"Его (Трампа – ред.) раздражают бесконечные разговоры, которые вроде бы неплохие. А потом ничего не происходит, он выглядит как слабак. Слабаком Трампу, конечно, быть не хочется", – отметил дипломат.

Климкин добавил, что Трамп ограничен во времени, поскольку требует результата до промежуточных выборов в следующем году. "Время текучее и оно даже у Трампа не бесконечно", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Климкина, сейчас США вместе с НАТО все больше переносят ситуацию вокруг Украины в более широкий глобальный контекст.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский дипломат и политик Роман Бессмертный считает, что ультиматум президента США Дональда Трампа, давшего российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней для прекращения огня в Украине, является "инструментом для создания всеобщей истерии". Об этом он заявил в интервью Oboz.ua.

Бессмертный объяснил, что эти 50 дней совпадают с периодом каникул Конгресса США. По его словам, именно столько времени нужно, чтобы Палата представителей снова собралась на работу. Дипломат считает, что Трамп этим воспользовался, чтобы временно притормозить процесс.

По его мнению, Трамп использует эту тему скорее как инструмент информационного давления: "Кулялки для прессы". Дипломат также прокомментировал информацию о предполагаемом разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу ударов по Москве. Он назвал это "проверкой".


 



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Источник: https://t.me/novynylive/159547
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