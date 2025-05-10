Разговоры о 30-дневном перемирии: в чем главная ловушка россиян

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Кравцев Сергей
В последнее время оживились разговоры о 30-дневном перемирии. И российская сторона устами спикера российского диктатора Дмитрия Пескова соглашается на это предложение, но только с определенными нюансами. Все они не раскрываются, но они есть. Об этом подробнее у себя в Facebook описал известный украинский политолог Вадим Денисенко.
Путин и Песков. Фото: из открытых источников
По мнению эксперта, российская формула следующая: РФ соглашаемся на 30 дней, если Украина не получает оружия; с России хотя бы отчасти снимают санкции; США заставляют Украину к прямым переговорам с РФ без каких-либо предварительных условий, то есть нет согласованной маршрутной карты, которая является ловушкой для нас.
Читайте на портале "Комментарии" — после встречи "коалиции решительных" президент Владимир Зеленский и лидеры четырех европейских стран – Германии, Франции, Польши и Великобритании – провели телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Ключевым итогом которого стало предложение Киева с понедельника 12 мая полностью прекратить огонь на 30 дней. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Министр рассказал, что 10 мая после встречи "коалиции решительных" в Киеве все пять лидеров – Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер – провели продуктивный телефонный разговор с Трампом о мирных усилиях.
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