Разговоры о 30-дневном перемирии: в чем главная ловушка россиян

В последнее время оживились разговоры о 30-дневном перемирии. И российская сторона устами спикера российского диктатора Дмитрия Пескова соглашается на это предложение, но только с определенными нюансами. Все они не раскрываются, но они есть. Об этом подробнее у себя в Facebook описал известный украинский политолог Вадим Денисенко.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, российская формула следующая: РФ соглашаемся на 30 дней, если Украина не получает оружия; с России хотя бы отчасти снимают санкции; ⁠США заставляют Украину к прямым переговорам с РФ без каких-либо предварительных условий, то есть нет согласованной маршрутной карты, которая является ловушкой для нас.

"Просто чтобы все мы понимали: третий пункт ключевой для россиян. Они частично согласятся закрыть глаза на первые два, если мы пойдем на третий. И это, повторюсь, ловушка. Почему ловушка? Ибо тогда США выходят из переговоров без каких-либо обязательств. Сейчас для нас важнее всего быть частью переговорного процесса США-ЕС. Ведь прямые переговоры с РФ – это вероятность потерять поддержку ЕС", – прокомментировал Вадим Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" — после встречи "коалиции решительных" президент Владимир Зеленский и лидеры четырех европейских стран – Германии, Франции, Польши и Великобритании – провели телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Ключевым итогом которого стало предложение Киева с понедельника 12 мая полностью прекратить огонь на 30 дней. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Министр рассказал, что 10 мая после встречи "коалиции решительных" в Киеве все пять лидеров – Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер – провели продуктивный телефонный разговор с Трампом о мирных усилиях.

"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника", — подчеркнул украинский министр.



