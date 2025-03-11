США отвергают любые возможности для возвращения Украины к границам, которые существовали до 2014 или 2022 годов, подчеркивая, что это не реалистический вариант. Как сообщил корреспондент Sky News в Джидде Алекс Росси, в частных разговорах американские чиновники заявили, что они не готовы поддерживать требования Украины по восстановлению своих границ, которые существовали до аннексии Крыма Россией в 2014 году или до начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. По словам официальных представителей США, этот вопрос больше не является предметом обсуждения.

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Это означает, что Украине, вероятно, предстоит серьезные территориальные уступки, чтобы приблизиться к мирному урегулированию конфликта. Хотя эти уступки могут вызвать большое количество вопросов и споров в стране, есть надежда, что в результате переговоров будет найден механизм, позволяющий прекратить боевые действия.

И хотя эти территориальные уступки могут быть болезненными для Украины, они открывают возможность некоторой стабильности и деэскалации конфликта. В конце концов, результат переговоров должен принести четкое понимание, какие компромиссы будут необходимы для достижения устойчивого мирного процесса, хотя это означает, что Украине придется отказаться от некоторых своих территориальных претензий в пользу мирного будущего. Этот процесс все еще остается сложным и чувствительным, однако надежды на мирное урегулирование, по крайней мере, частично сохраняются, пишет Sky News.

Портал "Комментарии" писал, что во время переговоров американская сторона может настаивать на том, чтобы Украина согласилась на прекращение боевых действий на суше. Такая пауза выгодна России, поскольку позволит ей перегруппировать силы и восстановить ресурсы, отметил в эфире 24 канала политолог Александр Краев.