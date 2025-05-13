Разговора с Зеленским точно не будет: чего больше всего боится Путин в Стамбуле

Встреча с президентом Зеленским означала бы для Владимира Путина потерю контроля над процессом, а этого Кремль допустить не хочет, считает политолог Владимир Горбач.

Фото: скриншот

По его словам, Путин пытается любой ценой сохранить инициативу в своих руках, особенно в вопросах мирных переговоров, которые могут выглядеть лишь как прикрытие для его стратегических целей.

Горбач подчеркивает, что Путин продолжит расшатывать единство западной коалиции и навязывать новые форматы, выгодные именно России. Вероятно, это будет происходить не только по дипломатическому пути, но и силовым — через демонстрацию новых видов вооружений или военной активности, чтобы напугать Запад и заставить союзников давить на Украину.

"Это не столько переговоры, сколько бесконечный обмен ультиматумами. Каждая сторона уклоняется от ответственности, а Кремль продолжает игру на истощение", – отметил Горбач.

По его мнению, в ближайшее время ждать мира не стоит. Несмотря на все громкие заявления — о пасхальном перемирии, 9 мая или о нынешней идее 30-дневного прекращения огня — реальные действия России демонстрируют другое. Даже если Путин публично согласится на прекращение огня, это вряд ли будет исполнено. Его стандартная тактика — переводить ответственность на Украину, продолжая обстрелы.

Портал "Комментарии" писал, что если лидеры Евросоюза не решатся пойти на обещанное ужесточение санкций в ответ на отказ России от перемирия, это станет опасным сигналом, ведь Кремль воспримет это как победу запугивания, убежден политолог Виктор Шлинчак.