«Разделение Украины на зоны контроля»: о чем идет речь

"Раздел Украины на зоны контроля приведет к эскалации конфликта". Об этом в эфире пропагандистского телеканала "соловьев live" сказал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, где

Карта Украины

Отмечается, что в действительности ни о каких "зонах контроля" речь не идет. Спецпредставитель президента США Кит Келлог, которому и приписали это заявление, уже опроверг его.

До этого СМИ сообщали, что якобы спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что "Украина должна быть поделена как Берлин после Второй мировой войны".

Он опроверг это заявление и по его словам, он не предлагал раздел Украины, а говорил о возможной структуре союзнических сил после прекращения огня. Издание The Times, по словам Келлога, извратило его слова.

"Статья The Times извращает мои слова. Я говорил о силах стойкости после прекращения огня, которые должны поддержать суверенитет Украины. Когда речь заходила о разделе, я имел в виду секторы или зоны ответственности для союзнических сил (без участия войск США). Я НЕ имел в виду разделение Украины".

Президент Украины Зеленский в интервью CBS News заявил, что Россия не остановится на Украине и может попытаться захватить территории стран НАТО, спровоцировав Третью мировую войну.

"Это не просто праздные домыслы, угроза реальна. Конечная цель путина – возродить российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО… Мы не будем признавать Россией те территории, которые временно оккупировали россияне. Мы вернем их обратно", – замети он .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда продолжает дезинформационную кампанию о якобы наличии территориальных посягательств в отношении Украины со стороны ее западных соседей. В частности, вражеские ресурсы распространяют фейки, будто украинские границы с Польшей и Румынией "фактически контролируются иностранными пограничниками", а на некоторых участках поляки и румыны "продвинулись в 2 км вглубь украинской территории". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.