Контролируемое разделение России на национальные образования с центральной московией в следующие 50 лет является неизбежным сценарием для России, если режим Путина сохранится на последующие годы и агрессивная политика не изменится. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Карта распада российской федерации из кабинета начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова

"Я сторонник такого сценария и понимаю, что от него выиграли бы все – не только сами национальные образования России, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина, которые распределили бы сферы влияния, но и и сама московия, которая смогла бы наконец перезагрузить существовавшую варварскую стратегию развития столетиями, и присоединиться к новой цивилизационной модели", – подчеркнул руководитель Центра.

По словам Коваленко, для Москвы и россиян такой вариант – вообще единственный шанс на жизнь, поскольку имперская модель не работает.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Telegram-каналах распространяют манипуляции по поводу соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Сообщается, что в рамках соглашения, подписанного двумя странами 23 февраля 2024 года, Украина якобы обязана защищать Данию в случае, если США попытаются захватить Гренландию военным путем. На самом же деле соглашение между Украиной и Данией касается сотрудничества в сфере безопасности для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Иного в документе нет.

В рамках этого соглашения, Дания обязуется оказывать Украине поддержку в течение десяти лет. Предусмотрена долгосрочная военная поддержка, включая поставки техники, боеприпасов, обучение военных, а также усиление обороноспособности в критических сферах, таких как морская безопасность, противовоздушная оборона и киберзащита. Украина, в свою очередь, обеспечит, чтобы военная помощь Дании применялась исключительно для самообороны нашего государства. Подобные манипуляции несут информационный ущерб, отмечают в ЦПИ.