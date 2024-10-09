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Разбитые города: какие регионы Украины больше всего пострадали от войны

157 миллиардов долларов убытков: масштаб разрушений в Украине из-за войны

сегодня, 11:53
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Черновалова Кристина

В результате полномасштабного вторжения более 50% жилых зданий в Украине повреждены или полностью уничтожены. Некоторые населенные пункты почти не имеют уцелевших домов, и вопрос их восстановления остается открытым. Об этом рассказала Елена Шуляк, глава Комитета Верховной Рады по вопросам местного самоуправления и регионального развития, на встрече со строителями.

Разбитые города: какие регионы Украины больше всего пострадали от войны

Война разрушила более половины жилищного фонда Украины

По данным Киевской школы экономики, с начала вторжения России прямые убытки Украины уже превысили 157 миллиардов долларов. Больше всего пострадали Донецкая область, где потери оценили в 37,3 миллиарда долларов, Харьковщина с 30,2 миллиарда долларов ущерба, а также Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Основная часть убытков приходится на жилые здания – почти 59 миллиардов долларов, и на инфраструктуру – около 40 миллиардов долларов. В таких городах, как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк, Бахмут и Марьинка, большинство жилых зданий сильно повреждены или разрушены до основания. Например, в Северодонецке 90% жилья пострадали, а в Бахмуте и Марьинке почти не осталось уцелевших зданий.

Стоимость восстановления Украины значительно превысит сумму ущерба. По данным Всемирного Банка, для восстановления понадобится не менее 486 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет. Это означает, что восстановление потребует огромных усилий, как финансовых, так и организационных, чтобы вернуть людям возможность жить в современных и безопасных условиях.

Читайте на портале "Комментарии" — Теперь украинцы могут подать заявление на компенсацию за уничтоженное жилье через портал "Действие". Это стало возможным благодаря обновлению программы есть Восстановление. Важно, что для этого больше не требуется РНОКПП (идентификационный код), а также появилась возможность подавать заявления не только владельцам жилья, но и их представителям.



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