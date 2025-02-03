«Раввины протестовали из-за участия Зеленского в церемонии годовщины освобождения Освенцима»: что известно

В январе 2025 года в Рунете разошлась цитата, приписывающаяся главному раввину Польши Михаэлю Шудриху: ему якобы было бы "позорно" находиться на одном мероприятии с президентом Украины. Сообщалось также, что польские раввины бойкотировали церемонию. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фактчекеры проверили подлинность цитаты, сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Сравнение реальных новостей Sky News с фейковой. Фото: скриншот

С начала эта новость появилась в пророссийском Telegram-канале, ранее неоднократно пойманном на распространении дезинформации.

Однако 31 января слова польского раввина на своем брифинге процитировала Мария Захарова. Официальный представитель МИД РФ заявила: "Появление Зеленского в Освенциме вызвало негодование в еврейских религиозных кругах Польши. Главный раввин польского государства Михаэль Шудрих сказал, что их представители сочли позором находиться на одном мероприятии с диктатором, у которого есть ручные нацисты. Благодарю Михаэля Шудриха за это гражданское мужество".

Соответствующее сообщение появилось и в ее Telegram-канале, а вскоре Захарову процитировали все прокремлевские СМИ. О предполагаемом высказывании Шудриха написал официальный аккаунт МИД РФ в соцсети X.

Фактчекеры изучили официальный сайт Sky News, а также его аккаунты на разных площадках (X, YouTube, Instagram и Facebook), но не обнаружили там никаких следов статей с цитатой Шудриха или вирусного видео.

При сравнении его с последними короткими видеосюжетами телеканала были выявлены некоторые отличия. Хотя оформление вирусной записи в целом достаточно похоже на публикации Sky News, в ней используется несколько иной шрифт, что особенно заметно по буквам g и m. Также в ролике о раввинах на синем фоне надписи отсутствует характерный для стилистики канала переход цветов (ниже подчеркнуто желтым).

Таким образом, нет никаких доказательств того, что главный раввин Польши со своими коллегами осуждал присутствие Зеленского на церемонии 80-летия освобождения Освенцима. Первоначально новость об этом появилась в пророссийском Telegram-канале, ранее неоднократно пойманном на публикации дезинформации. Видео якобы от ставшего доказательством Sky News отсутствует на ресурсах этого телеканала и имеет признаки фальсификации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ресурсы РФ массово распространяют сообщения о якобы убийствах и изнасилованиях десятков гражданских украинскими военными в селе Русское Поречное в Курской области. В ЦПД объяснили, что не так с видео.