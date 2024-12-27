"Равлик" присоединилась к парку Сил обороны: Минобороны показало новый вездеход

Министерство обороны Украины сертифицировало и разрешило использовать универсальную мобильную платформу "Равлик", которая является полностью отечественной разработкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вездеход "Равлик". Фото: Минобороны Украины

"Равлик" отличается компактными размерами, что позволяет транспортировать его на автомобильном прицепе. Его вес немного превышает полтонны, при этом он может перевозить грузы весом до нескольких сотен килограммов или тянуть прицеп, вес которого достигает почти двух тонн.

Этот роботизированный комплекс имеет герметичную конструкцию, которая обеспечивает защиту от пыли и влаги, что позволяет ему бесперебойно работать в сложных погодных условиях. Благодаря электрическому двигателю и специальным мягким вездеходным шинам "Равлвик" двигается почти бесшумно.

Благодаря своей конструкции и современным инженерным решениям, платформа способна эффективно преодолевать сложные участки местности, такие как бездорожье, болотистой территории, песчаные насыпи, а также неширокие канавы и невысокие вертикальные барьеры. Как отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименко, эта универсальная платформа может быть использована для выполнения различных задач.

Напомним, что Министерство обороны также разрешило использовать беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" отечественного производства. Этот комплекс состоит из управляющей станции и дистанционно управляемых летательных аппаратов, оснащенных бесшумными электрическими двигателями и повышенной стойкостью к радиоэлектронным помехам. "Щедрики" способны работать в сложных погодных условиях, в частности, во время сильного ветра, морозов или в жару.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в Минобороны анонсировали подготовку бойцов ВСУ по новому стандарту: что изменится.