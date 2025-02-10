Расследование военных преступлений РФ оказалось под угрозой: при чем здесь Трамп

Замораживание иностранного финансирования администрацией Трампа начало повлиять на международные усилия, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине. Об этом свидетельствуют данные восьми источников и украинский документ, с которым ознакомилось агентство Reuters.

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Инициативы, финансируемые США, в частности Консультативная группа по тяжким международным преступлениям (ACA), оказывают Украине важную экспертную поддержку и осуществляют надзор за ее действиями. Западные партнеры отметили значительные усилия Киева по расследованию преступлений во время войны.

Под угрозой оказались шесть проектов Генеральной прокуратуры Украины, финансируемые США на сумму 89 миллионов долларов, как свидетельствует украинский документ о финансировании и сокращении помощи США, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Уже заморожено финансирование пяти из этих проектов, сообщили пять источников, ознакомленных с проблемами с выплатами. Проекты охватывают разные направления: от сохранения доказательств на поле боя до борьбы с коррупцией и реформирования прокуратуры Украины. Два из проектов финансировались через USAID, три – через Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов, один – непосредственно Государственным департаментом США.

В общей сложности 47 миллионов долларов было потрачено непосредственно на поддержку расследования военных преступлений, согласно документу.

Из-за замораживания финансирования США прекратили свою работу почти 40 экспертов, предоставленных по Международной инициативе по уголовному правосудию Джорджтаунского университета, главному исполнителю ACA, как сообщили два источника.

Еще один источник сообщил, что советник в Генеральной прокуратуре Украины был отправлен в отпуск, а проект поддержки жертв сексуального насилия, связанного с войной, также был приостановлен.

Украинские неправительственные организации также испытали трудности. Представители двух таких организаций сообщили Reuters, что их деятельность по сбору показаний и документированию ущерба от насилия может быть прекращена или уже заморожена.

Как уже писали "Комментарии", экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший сделал сенсационное заявление – якобы США через USAID финансировали украинский переворот на Майдане в 2014 году. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что заявление распространяют пропагандистские Telegram-каналы.