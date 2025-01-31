«Распределение Украины и продвижение поляков и румын в глубь страны»: что известно

Российская пропаганда продолжает дезинформационную кампанию о якобы наличии территориальных посягательств в отношении Украины со стороны ее западных соседей. В частности, вражеские ресурсы распространяют фейки, будто украинские границы с Польшей и Румынией "фактически контролируются иностранными пограничниками", а на некоторых участках поляки и румыны "продвинулись до 2 км вглубь украинской территории". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

Карта Украины, разделенная российской пропагандой

Как единственное "подтверждение" этих месседжей пропагандисты распространяют видео пленного украинского пограничника. Россия систематически использует видеозаписи "признаний" украинских пленных для распространения дезинформации. Но учитывая большое количество доказанных случаев пыток и угроз в отношении украинцев в российском плену, подобные записи не могут считаться доказательством, отмечают в ЦПД.

Недавние заявления директора службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и ультраправого румынского политика Келина Джорджеску о возможности разделения территории Украины между разными государствами являются частью этой же информационной операции.

Цель подобных вбросов – оправдать российскую вооруженную агрессию против Украины и создать иллюзию "законности" оккупации украинских территорий, подчеркивают Центр.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в РФ хотят, чтобы историческое сообщество исследовало вопрос о правах РФ получить контроль над украинскими территориями. Как заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, он предложил Российскому историческому сообществу с участием зарубежных коллег обсудить вопросы прав России на украинские земли.

"Я как раз с коллегами-историками в Российской исторической общности предложил обсудить эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попытаемся пригласить историков из других стран, Польши, Венгрии, Словакии", — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о том, могут ли разные страны разделить территорию Украины.

При этом известно, что в России уже неоднократно заявляли о том, что на Западе якобы раздумывают о разделе Украины на две части из-за вооруженного конфликта. Эти две части в РФ условно называют "прозападной" и "пророссийской". В России даже заявили, что судьба этого предполагаемого раздела зависит от того, позволит ли Кремль осуществиться этим планам Запада.