Раскрыты ключевые цели РФ в Украине: какие области приказал захватить Путин

Не зависимо от того, сколько там километров осталось от линии боевого соприкосновения до Днепропетровской области, Киева или Львова нужно везде готовить оборонительные сооружения, считает военный Кирилл Сазонов.

Запорожье

"Потому что, если противнику нужно на Запад, а там пехота врылась в землю и штурмы заканчиваются ничем, а севернее вообще пусто – он пойдет на север. Даже если туда не нужно. Просто потому что это можно сделать при минимуме затрат и создать нам проблемы в новой точке. Так что укреплять везде – нужно. Закрыли тему, переходим к главному. Куда они полезут. Уже лезут", — заявил военный.

При этом он назвал приоритеты россиян. По его словам, первым приоритетом является оккупация Донецкой области и именно туда захватчики вкладывают максимум ресурсов.

"Они внесли область в свою Конституцию и теперь доказывают, что "освобождают свою территорию". И на этом будут настаивать на переговорах. Такая же история с Запорожской. Они внесли ее в Конституцию и в идеале хотят получить. Всю. Если я не ошибаюсь, то командование направления недели три уже предупреждало, что противник готовится к штурмовым действиям. Вот и полезли", — говорит Сазонов.

По его словам, есть сценарии, по которым оккупанты не могут взять Константиновкую агломерацию. Тогда, считает он, россияне поменяют границы Донецкой области и объявят о достижении целей. При этом, военный считает, что с Запорожской областью, похоже, будет такая же история.

"Потому что взять Запорожье нереально. Но пробовать будут. Будут стараться и сжигать на этом все ресурсы. Которые ограничены. В этой ситуации лезть на Днепр? Нет. На еще одно сложное направление сил нет. Разве что, чтобы оттянуть туда часть наших войск. Потому и нужно строить укрепления", — говорит военный.

В то же время он считает, что стратегически на Днепр и область россияне все же не претендуют. Для них являются приоритетом Донецкая и Запорожская области, плюс отвоевание Курской области.

При этом Сазонов отмечает, что россиянам очень нужна большая победа на фронте с большим котлом для украинских военных, чтобы начать диктовать свои условия, но у них ничего не получается.

"Активная оборона сейчас – самый логичный для нас вариант. И будем реалистами – единственно доступный. Исключение – Курская область, где мы ежедневно придумываем варианты, чтобы неприятно удивлять противника", — подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как себя жестоко ведут оккупанты по отношению к гражданским, которые хотят покинуть зону боевых действий.



