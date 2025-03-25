Раскрыты детали перемирия, которое вскоре будет заключено между Украиной и РФ

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Ткачик Олеся
США, Украина и Россия якобы договорились о так называемом "морском перемирии". Как отмечает политолог Юрий Богданов, исходя из логики Белого дома, здесь все просто, ведь оно наиболее достижимо как "быстрая победа" и соблюдение его проще всего контролировать.
Переговоры о мире
По его словам, от этого так называемого перемирия ничего не теряет и Украина, ведь снижение рисков для морской торговли, которую сейчас нужно все равно дополнительно охранять, явно не в минус. При этом эксперт добавил, что идущие в другие страны российские торговые суда Украина и так не атаковала.
При этом, добавил эксперт, США и лично Дональд Трамп получат возможность заявить о достижении первой "победы" там, где интенсивность действий и так будет снижена до минимума из-за успехов Украины.
Впрочем, по его мнению, это перемирие ничего не изменит ни для Украины, ни для РФ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что прекращение огня в море означает для Украины прекращение обстрелов портовой инфраструктуры.
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