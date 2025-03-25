Раскрыты детали перемирия, которое вскоре будет заключено между Украиной и РФ

США, Украина и Россия якобы договорились о так называемом "морском перемирии". Как отмечает политолог Юрий Богданов, исходя из логики Белого дома, здесь все просто, ведь оно наиболее достижимо как "быстрая победа" и соблюдение его проще всего контролировать.

Переговоры о мире

"России уже особо нет нечем кичиться, как только ее флот пытается действовать активно – он под ударами дронов. Как только Россия применяет флот против ВСУ или гражданских — получает упреждающий ответный удар или ответный удар", — говорит политолог.

По его словам, от этого так называемого перемирия ничего не теряет и Украина, ведь снижение рисков для морской торговли, которую сейчас нужно все равно дополнительно охранять, явно не в минус. При этом эксперт добавил, что идущие в другие страны российские торговые суда Украина и так не атаковала.

При этом, добавил эксперт, США и лично Дональд Трамп получат возможность заявить о достижении первой "победы" там, где интенсивность действий и так будет снижена до минимума из-за успехов Украины.

"Будет ли это перемирие достигнуто? Очень возможно. Пока это наиболее вероятно из доступных. Будет ли оно выполняться? Думаю, что скорее да. Откроет ли этот путь к дальнейшему прекращению огня? Не слишком вероятно. Будет ли это победой для Трампа? Он об этом объявит", – отметил Богданов.

Впрочем, по его мнению, это перемирие ничего не изменит ни для Украины, ни для РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что прекращение огня в море означает для Украины прекращение обстрелов портовой инфраструктуры.



