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Раскрыто страшную правду о потерях РФ в войне: что скрывает Кремль

Потери РФ в войне против Украины растут, сейчас самое кровавое время на фронте

сегодня, 10:08 comments1617
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Ткачик Олеся

Последние несколько дней в Украине и ряде других стран подсчитывают убитых северных корейцев, которые воюют против ВСУ в Курской области. Как говорит политолог Алексей Копытько, для кое-кого в Европе это может стать отрезвляющей ноткой. Сам факт войны с корейской армией на территории Европы уже "бодрит", подчеркнул эксперт.

Раскрыто страшную правду о потерях РФ в войне: что скрывает Кремль

Оккупанты

При этом он отметил, что группа "Информационное сопротивление" продолжает изучать потери российской армии, потому что единственная причина, которая по-настоящему заставит Кремль сворачивать затею с войной, это утрата способности вести войну.

"Человеческая масса – это пока наиболее доступный ресурс Москвы. Однако он также имеет свои пределы. Мы считаем убитых россиян, чтобы не было иллюзий ни в плане переоценки, ни в плане недооценки противника", — говорит Копытько.

По его словам, по состоянию на 9 декабря 2024 года в базе группы "Информационного сопротивления" 86085 человек, по которым есть полные сведения, и около 400 лиц, где есть какие-то разночтения.  Как говорит эксперт, речь идет о людях, смерть которых была зафиксирована поименно, то есть их в самой РФ признано убитыми.

"За неделю число признанных в РФ потерь убитыми выросло на 1535 единиц. Часть из них старые потери, ставшие публичными. Однако львиная доля – свежие. Осень 2024 г., пожалуй, самый кровавый и болезненный с точки зрения потерь отрезок для России. Они платят за продвижение ужасную цену", — подчеркнул Копытько.

По его словам, исходя из полученных данных, Башкортостан и Татарстан уходят в отрыв по потерям. Особенно это касается Башкирии. За неделю в список убитых добавилось 113 фамилий. Как говорит Копытько, преимущественно жители глубинки.

"Башкортостан – лидер по поставкам наёмников на войну. Одна из причин: разовая выплата наёмнику примерно равна двухлетней зарплате среднего жителя региона. В Татарстане за неделю – 83 убитых. Отношение к этим людям и тем, кто их рекрутировал, должно быть соответствующее. Для сравнения: в Москве – 6 убитых", — рассказывает Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что северные корейцы в Курской области поубивали кадыровцев.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0y3F9s8oLJT14ivLbCKCuXX89Q1eafF7pY7G7FNUs9JbgeRxFebj3tYXtqSaTPxynl
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