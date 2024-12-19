Раскрыто страшную правду о потерях РФ в войне: что скрывает Кремль

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Ткачик Олеся
Последние несколько дней в Украине и ряде других стран подсчитывают убитых северных корейцев, которые воюют против ВСУ в Курской области. Как говорит политолог Алексей Копытько, для кое-кого в Европе это может стать отрезвляющей ноткой. Сам факт войны с корейской армией на территории Европы уже "бодрит", подчеркнул эксперт.
Оккупанты
При этом он отметил, что группа "Информационное сопротивление" продолжает изучать потери российской армии, потому что единственная причина, которая по-настоящему заставит Кремль сворачивать затею с войной, это утрата способности вести войну.
По его словам, по состоянию на 9 декабря 2024 года в базе группы "Информационного сопротивления" 86085 человек, по которым есть полные сведения, и около 400 лиц, где есть какие-то разночтения. Как говорит эксперт, речь идет о людях, смерть которых была зафиксирована поименно, то есть их в самой РФ признано убитыми.
По его словам, исходя из полученных данных, Башкортостан и Татарстан уходят в отрыв по потерям. Особенно это касается Башкирии. За неделю в список убитых добавилось 113 фамилий. Как говорит Копытько, преимущественно жители глубинки.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что северные корейцы в Курской области поубивали кадыровцев.
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