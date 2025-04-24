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Раскрыто, почему США помогают РФ «добить» Украину

Трамп заставляет Украину отдать РФ свои территории, потому что имеет такие же захватнические идеи, как и Путин

сегодня, 09:49
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Ткачик Олеся

Один из обсуждаемых в США вариантов завершения российско-украинской войны предусматривает территориальные уступки со стороны Украины. Такая идея является тревожным сигналом не только для Киева, но и других государств, которые могут оказаться перед угрозой агрессии, заявил политолог Игорь Чаленко.

Раскрыто, почему США помогают РФ «добить» Украину

США и Украина

По его убеждению, вместо вынужденных компромиссов нужно оказывать мощное давление на кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы заставить Кремль принять реальное прекращение огня.

Чаленко подчеркнул, что в настоящее время международное сообщество, в частности США, оказывает давление, прежде всего, на Украину — страну, которая стала жертвой агрессии. Это давление то усиливается, то ослабевает, в то время как в отношении России Вашингтон демонстрирует готовность к возобновлению отношений и даже отмене санкций, введенных еще в 2014 году.

По его словам, администрация Дональда Трампа не принимает реальные меры по российскому теневому флоту, а также не инициирует переговоры о новых пакетах вооружения для Украины.

Политолог убежден, что действия США по урегулированию конфликта скорее выглядят как попытка умиротворить агрессора, а не сдержать его. По его мнению, Трамп может использовать тему Крыма для продвижения своих интересов.

"Возможно, это выгодно Трампу в контексте его посягательств на Гренландию и хочет темой Крыма показать, что право силы сейчас будет работать. Но это роковой удар непосредственно по Соединенным Штатам Америки", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США получили от Украины сигнал, что винт давления на Украину уже закручен до максимума, а от Франции, Германии и Британии — что они не поддерживают дальнейшее давление на Украину, которое явно переходит очерченные Украиной "красные линии".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5oJ3GTUDS54
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