Раскрыто, почему перемирие на фронте хотят объявить именно на 30 дней

В Офисе президента рассказали, почему Украина и США согласовали установление перемирия на фронте сроком 30 дней. В частности, как пояснил в интервью "Укринформу" заместитель председателя ОП Игорь Жовква, опыт установления предыдущих режимов прекращения огня четко показал, что ни одно перемирие не длилось более двух недель.

Перемирие в Украине

Именно поэтому, говорит заместитель главы Офиса президента и был выбран срок в 30 дней. По его убеждению, в течение этого времени можно будет проверить, на самом ли деле Россия готова к выполнению его условий.

"Это так называемый тестовый период, когда все стороны должны быть отданы соответствующему соглашению. Переговорная позиция в 30 дней была принята украинской стороной заранее", – подчеркнул Жовква.

По его словам, украинская сторона, устанавливая такой срок перемирия, хотела убедиться в том, что Кремль сможет придерживаться взятых обязательств и прекратить огонь. Впрочем, в Офисе президента не особо верят в то, что РФ может быть ответственна в этом вопросе.

"Ведь горький опыт предварительных договоренностей по нескольким форматам — в частности, Нормандскому, Минскому и десяткам других перемирий — показал, что ни одно из них не длилось, кажется, более двух недель", – уточнил он.

При этом Жовква добавил, что в случае если перемирие в течение 30 дней будет выполняться, то оно будет продолжено.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на переговорах в Саудовской Аравии Украина и США договорились об установлении режима прекращения огня сроком на 30 дней. Теперь согласие на установление перемирия должно дать Россия. В Кремле отказываются комментировать информацию об установлении перемирия, отмечая, что не располагают никакой информацией о его установлении.



