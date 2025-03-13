Раскрыто, почему перемирие на фронте хотят объявить именно на 30 дней

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Ткачик Олеся
В Офисе президента рассказали, почему Украина и США согласовали установление перемирия на фронте сроком 30 дней. В частности, как пояснил в интервью "Укринформу" заместитель председателя ОП Игорь Жовква, опыт установления предыдущих режимов прекращения огня четко показал, что ни одно перемирие не длилось более двух недель.
Перемирие в Украине
Именно поэтому, говорит заместитель главы Офиса президента и был выбран срок в 30 дней. По его убеждению, в течение этого времени можно будет проверить, на самом ли деле Россия готова к выполнению его условий.
По его словам, украинская сторона, устанавливая такой срок перемирия, хотела убедиться в том, что Кремль сможет придерживаться взятых обязательств и прекратить огонь. Впрочем, в Офисе президента не особо верят в то, что РФ может быть ответственна в этом вопросе.
При этом Жовква добавил, что в случае если перемирие в течение 30 дней будет выполняться, то оно будет продолжено.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на переговорах в Саудовской Аравии Украина и США договорились об установлении режима прекращения огня сроком на 30 дней. Теперь согласие на установление перемирия должно дать Россия. В Кремле отказываются комментировать информацию об установлении перемирия, отмечая, что не располагают никакой информацией о его установлении.
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