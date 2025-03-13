logo

BTC/USD

84422.77

ETH/USD

1922.14

LTC/USD

91.32

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Раскрыто, почему перемирие на фронте хотят объявить именно на 30 дней
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскрыто, почему перемирие на фронте хотят объявить именно на 30 дней

В Офисе президента объяснили, почему хотят, чтобы перемирие на фронте было объявлено на месяц

13 марта 2025, 09:24 comments2170
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В Офисе президента рассказали, почему Украина и США согласовали установление перемирия на фронте сроком 30 дней. В частности, как пояснил в интервью "Укринформу" заместитель председателя ОП Игорь Жовква, опыт установления предыдущих режимов прекращения огня четко показал, что ни одно перемирие не длилось более двух недель.

Раскрыто, почему перемирие на фронте хотят объявить именно на 30 дней

Перемирие в Украине

Именно поэтому, говорит заместитель главы Офиса президента и был выбран срок в 30 дней. По его убеждению, в течение этого времени можно будет проверить, на самом ли деле Россия готова к выполнению его условий.

"Это так называемый тестовый период, когда все стороны должны быть отданы соответствующему соглашению. Переговорная позиция в 30 дней была принята украинской стороной заранее", – подчеркнул Жовква.

По его словам, украинская сторона, устанавливая такой срок перемирия, хотела убедиться в том, что Кремль сможет придерживаться взятых обязательств и прекратить огонь. Впрочем, в Офисе президента не особо верят в то, что РФ может быть ответственна в этом вопросе.

"Ведь горький опыт предварительных договоренностей по нескольким форматам — в частности, Нормандскому, Минскому и десяткам других перемирий — показал, что ни одно из них не длилось, кажется, более двух недель", – уточнил он.

При этом Жовква добавил, что в случае если перемирие в течение 30 дней будет выполняться, то оно будет продолжено.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на переговорах в Саудовской Аравии Украина и США договорились об установлении режима прекращения огня сроком на 30 дней. Теперь согласие на установление перемирия должно дать Россия. В Кремле отказываются комментировать информацию об установлении перемирия, отмечая, что не располагают никакой информацией о его установлении.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3969882-igor-zovkva-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-ukraini.html
Теги:

Новости

Все новости