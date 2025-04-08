Раскрыто настоящее положение дел в Курской и Сумской областях

Действия украинских сил обороны на территории Курской и Брянской областей России заставляют врага удерживать там значительные силы. Это, в свою очередь, мешает оккупантам перебрасывать подразделения на другие участки фронта, в частности, на Запорожское направление, говорит военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Война в Украине

По его словам, в Курской области сейчас сосредоточена мощная российская группировка — по оценкам, около 60 тысяч военных. И хотя не все из них непосредственно участвуют в боевых действиях, структура группировки включает как боевые, так и вспомогательные подразделения.

"Для сравнения, чтобы было понятно, 60 тысяч – это много или мало? В Киевскую область в феврале 2022 года входило около 40 тысяч человек. То есть сейчас на Курском направлении размещена огромная российская группировка почти в 1,5 раза больше, чем было в Киевской области”, — рассказал военный аналитик.

Ступак отметил, что российские войска в Курской области находятся в определенном "кольце" и не могут быть оперативно передислоцированы на другие критические участки фронта. В то же время, он обратил внимание, что на Сумском направлении наблюдается усиленное давление со стороны врага. Впрочем, по словам эксперта, есть и другая сторона этой операции — присутствие российских регулярных сил на территории Сумщины.

"Около 7 км вглубь Сумской области они смогли пройти. Это там, где проходит Курская операция. Поэтому нужно понимать, что операция ВСУ в Курщине — это не веселая прогулка украинских военных. Там действительно очень тяжело", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска недавно продвинулись в Курской области и на севере Сумской области.



