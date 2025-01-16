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Раскрыто истинную причину, почему никак не удается массово брать северных корейцев в плен

Войска КНДР уже два месяца воюют в Курской области против Сил обороны, но за это время в плен удалось взять только двоих военных

сегодня, 11:18
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Ткачик Олеся

Северокорейские подразделения активно участвуют в боевых действиях в Курской области уже как два месяца, они понесли колоссальные потери, более 4 тысяч людей, но в плен удалось взять лишь двоих военных КНДР, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Раскрыто истинную причину, почему никак не удается массово брать северных корейцев в плен

Войска КНДР

По его словам, дело в том, что северокорейцы высоко дисциплинированные военные. То есть, говорит эксперт, без преувеличений, дисциплина там – железная.

"Дисциплина завязывается на чувстве долга и высокой мотивации, морально-психологической устойчивости и бесстрашии. Северокорейцы отчаянные и высокомотивированные бойцы. Но, что самое главное, если они получают ранение и, нет возможности раненного эвакуировать, то побратимы трёхсотого добивают, либо он сам кончает жизнь самоубийством", — сообщил эксперт.

По его словам, вариант сдачи в плен для северных корейцев позорный, причём это настолько вбито в мозг, что самоубийство для них естественный процесс, чтобы не быть опозоренным.

"По северокорейцам можно ещё много говорить, насколько они лучше воюют, нежели россияне и наоборот, в чём они профаны, но на вопрос, почему они так редко попадают в плен, ответ банально прост – они в плен не сдаются", — заявил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в СБУ сообщили подробности относительно операции ВСУ. В частности, известно, что двое военных КНДР взяли в плен 9 января 2025 года. Один из них был задержан бойцами тактической группы №84 ССО, другой — воинами-десантниками Вооруженных Сил Украины. Известно, что северные корейцы получили ранения, им предоставили всю необходимую медицинскую помощь и отправили в Киев. В СБУ сообщили, что взять в плен военные не владеют ни английским, ни русским языками. Общение с ними осуществляется посредством переводчиков корейского языка в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0a1HzYqS9ThXKvEmB4HHpXAEKXyPAWYa1qKQDLJKUSTn8LZuCTrST3rdC3Yhwg9f7l
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