Раскрыто истинную причину, почему никак не удается массово брать северных корейцев в плен

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Ткачик Олеся
Северокорейские подразделения активно участвуют в боевых действиях в Курской области уже как два месяца, они понесли колоссальные потери, более 4 тысяч людей, но в плен удалось взять лишь двоих военных КНДР, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Войска КНДР
По его словам, дело в том, что северокорейцы высоко дисциплинированные военные. То есть, говорит эксперт, без преувеличений, дисциплина там – железная.
По его словам, вариант сдачи в плен для северных корейцев позорный, причём это настолько вбито в мозг, что самоубийство для них естественный процесс, чтобы не быть опозоренным.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в СБУ сообщили подробности относительно операции ВСУ. В частности, известно, что двое военных КНДР взяли в плен 9 января 2025 года. Один из них был задержан бойцами тактической группы №84 ССО, другой — воинами-десантниками Вооруженных Сил Украины. Известно, что северные корейцы получили ранения, им предоставили всю необходимую медицинскую помощь и отправили в Киев. В СБУ сообщили, что взять в плен военные не владеют ни английским, ни русским языками. Общение с ними осуществляется посредством переводчиков корейского языка в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи.
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