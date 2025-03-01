Добыча сжиженного газа на Донбассе, которую в 2012-2013 годах начала компания Shell, стала одной из ключевых причин военной агрессии России против Украины, об этом в эфире Эспрессо рассказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

Война в Украине

"Почему США играют свою игру? Здесь надо четко понимать, что люди в окружении американского президента, имеющие отношение к современным технологиям, заинтересованы в полезных ископаемых. Украина имеет до 5% мировых полезных ископаемых, о которых говорят американцы, поэтому это для них может обеспечить прибыльность не на один десяток лет в будущем. Война — это всегла экономика ", — заявил генрал-майор запаса Кривонос .

Он объяснил, что война, развязанная Россией в 2014 году, не была "защитой" русскоязычного населения Донбасса, как это подавала кремлевская пропаганда. На самом деле, Москва пыталась остановить разработку украинских газовых месторождений, которые могли бы быстро вытеснить Россию с европейского рынка газа.

"Эта война и началась из-за полезных ископаемых. А у США сейчас есть возможность и желание заработать на наших ископаемых, поэтому и пытаются загонять нас в угол. Но Европа протянула нам руку, наша задача на дипломатическом фронте не потерять ту ситуацию, которую мы потеряли в Соединенных Шатах ", – говорит Кривонос.

Кроме того, он отметил, что одной из главных проблем стало то, что за последние три года украинская пресса фактически исчезла из информационного пространства США. Это позволило пророссийским СМИ навязывать свои месседжи, влияющие на политиков и общество.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет заработать на редкоземельных металлах в Украине.



