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Ткачик Олеся
Добыча сжиженного газа на Донбассе, которую в 2012-2013 годах начала компания Shell, стала одной из ключевых причин военной агрессии России против Украины, об этом в эфире Эспрессо рассказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.
Война в Украине
Он объяснил, что война, развязанная Россией в 2014 году, не была "защитой" русскоязычного населения Донбасса, как это подавала кремлевская пропаганда. На самом деле, Москва пыталась остановить разработку украинских газовых месторождений, которые могли бы быстро вытеснить Россию с европейского рынка газа.
Кроме того, он отметил, что одной из главных проблем стало то, что за последние три года украинская пресса фактически исчезла из информационного пространства США. Это позволило пророссийским СМИ навязывать свои месседжи, влияющие на политиков и общество.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет заработать на редкоземельных металлах в Украине.
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