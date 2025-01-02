Российские оккупанты продолжают действия по окружению Кураховского и Велико Новоселковского выступлений и созданию плацдарма для наступления на Покровск, сообщил военный Николай Мельник.

Покровск

По его информации, на Кураховском направлении враг с севера атакует в направлении Шевченково-Андреевка, с юга в направлении Зеленовка-Улакли. О замысле окружить Курахово именно таким образом было известно еще два месяца назад, и сейчас противник в очень близком к замыканию кураховской петли, подчеркнул Мельник.

"Фактически уже после захвата с.Улакли кураховская группа войск окажется в окружении, поэтому сейчас нужно думать не о борьбе за нафиг никому не нужных посадок в чистом донецком поле, а сохранении подразделений и людей", — отметил военный.

Кроме того, по его информации, под Времовкой россияне продолжают движение в сторону дороги, если они ее захватят, ситуация станет сложно контролируемой.

Что касается Покровска, то, как говорит Мельник, возле города противник расширяет плацдарм для наступления, но вероятнее всего, что он попытается захватить с.Котлы и по "железке" зайти в Покровск. Эта тактика очень затратна по людям, но как показал пример Авдеевки – действенная.

"Отмечаю, что биться за Покровские силы есть и при нормальной организации боя вражеские солдаты там будут ложиться штабелями, и я надеюсь, что у высших родителей-командиров из идей есть немного больше, чем предложения застрелиться в случае отсутствия возможности выполнить высокий приказ руководства", – подчеркнул Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, несмотря на значительные потери, Россия будет продолжать бросать все доступные ресурсы на фронт, пытаясь прорвать оборону. Однако эти усилия вряд ли принесут результаты, в то время как украинские силы могут перейти к контратакам.



