Раскрыт вред, который может нанести тактическое ядерное оружие: стоит ли ожидать апокалипсис

Россия продолжает угрожать ядерным оружием, однако эти заявления все меньше влияют на международное сообщество, отметил в эфире Радио НВ ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Он также прокомментировал, почему Кремль решил обновить свою ядерную доктрину и что может произойти, если агрессор действительно применит это опасное оружие.

Владимир Путин

По словам Гетьмана, РФ уже давно использует ядерный шантаж для устрашения партнеров Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения.

Эксперт отметил, что просто угрозы, которые озвучивают чиновники типа Дмитрия Медведева, уже не пугают, а вызывают лишь улыбки. Поэтому россияне решили сделать вид, что принимают серьезные решения: мол, ядерное оружие можно применять по их собственному желанию, добавил эксперт.

Майор запаса считает, что такие заявления лишь попытка психологического давления и вряд ли перерастут в реальные действия. Он подчеркнул, что в случае использования тактического ядерного оружия мир, в том числе США и НАТО, отреагирует решительно:

Гетман напомнил, что еще несколько лет назад директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву предупредил россиян, что в случае применения ядерного оружия, весь их Черноморский флот и войска на временно оккупированных территориях Украины будут уничтожены. Для этого достаточно высокоточного оружия партнеров Украины.

Эксперт отметил, что в случае такого удара, Россия не сможет эффективно защититься.

Относительно возможных последствий применения тактического ядерного оружия он отметил, что этот сценарий не является апокалиптическим.

"Я не хочу никого пугать, но вред, который может нанести тактическое ядерное оружие, это не апокалипсис, это не конец света или ядерная зима. Там совсем все по-другому. Опасность ядерного оружия существенно преувеличена, и это делалось намеренно всем миром для того, чтобы уменьшить количество стран, обладающих ядерным оружием, и для того, чтобы люди воспринимали возможность ядерной войны, как нечто конец света. Это действительно опасное оружие, но оно опасно благодаря тому, что это мощный взрыв", — подчеркнул Гетьман.

При этом он отметил, что РФ с помощью ядерного шантажа пытается давить на страны Запада, впрочем, сомнительно, что у него что-нибудь получится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин официально согласовал новую ядерную доктрину.



