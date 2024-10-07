Раскрыт план, как Банковая легализует сценарий мира через потерю территорий

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Ткачик Олеся
Источники издания Financial Times отмечают, что война в Украине может завершиться по формуле НАТО в обмен на территории, если на это согласится террористическая Россия.
Переговоры Украины и РФ
Если этот сценарий будет внедрен, то таким образом в Украине фактически появятся две границы, государственная и военная, при этом Запад формально и юридически продолжает признавать государственную границу Украины до 2014 года, отмечает политтехнолог Олег Постернак.
По его мнению, декларативно будет зафиксировано, что возвращать государственную границу будут с помощью дипломатических методов. Фактически, говорит эксперт, речь идет о достаточно удобной формуле восприятия реальности географии войны. При этом Украина вступит в НАТО, но гарантии безопасности будут распространяться только на территорию, которую контролирует Украина.
В связи с возможностью внедрения этого сценария возникает несколько вопросов, первый из которых, как он будет воспринят украинским народом. При этом, говорит эксперт, в Украине действительно есть часть уставших от войны граждан, истощенных постоянными атаками российских ракет и проблемами в энергетическом секторе. По его словам, Банковая якобы будет делать все для того, чтобы увеличить эту группу украинцев, желающих мира уже и сейчас.
При этом, считает Постернак, Банковая для снятия внутриполитического напряжения и отвода медийного удара планирует выйти на освящение решения через референдум.
Впрочем, есть украинцы, категорически не согласные отдавать РФ территории. Именно они будут упрекать президента Владимира Зеленского за то, что за время его правления Украина потеряла 20% своих территорий.
Впрочем, по его словам, нужно еще заставить РФ согласиться с таким миром. По его словам, существует версия, что якобы РФ нужно оккупировать остаточную часть Донбасса (Покровская кампания) для того, чтобы дать диктатору Владимиру Путину возможность сказать, что "СВО выполнило свои цели". Впрочем, возникает вопрос, каким образом Кремль будет объяснять своим гражданам вступление Украины в НАТО, ведь недопущение этого также провозглашено целью войны.
При этом он добавил, что надеяться на смерть Путина как решение всех проблем наивно. Диктатор сделает все, чтобы политика РФ не изменилась и после его смерти.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад выводит Украину на переговоры в слабой позиции.
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