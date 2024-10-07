Раскрыт план, как Банковая легализует сценарий мира через потерю территорий

Источники издания Financial Times отмечают, что война в Украине может завершиться по формуле НАТО в обмен на территории, если на это согласится террористическая Россия.

Переговоры Украины и РФ

Если этот сценарий будет внедрен, то таким образом в Украине фактически появятся две границы, государственная и военная, при этом Запад формально и юридически продолжает признавать государственную границу Украины до 2014 года, отмечает политтехнолог Олег Постернак.

По его мнению, декларативно будет зафиксировано, что возвращать государственную границу будут с помощью дипломатических методов. Фактически, говорит эксперт, речь идет о достаточно удобной формуле восприятия реальности географии войны. При этом Украина вступит в НАТО, но гарантии безопасности будут распространяться только на территорию, которую контролирует Украина.

"Так понимаю, что эта "граница" может появиться на основании документа о прекращении огня между ВСУ и ВСРФ. Его назовут линия разграничения, "внутриукраинская" или "украинско-украинская" граница, как это было в случае ФРГ и ГДР, которая носила название "innerdeutsche grenze". После прекращения огня Украина вступает в НАТО. Отменяется военное положение, начинается избирательный процесс", — говорит Постернак.

В связи с возможностью внедрения этого сценария возникает несколько вопросов, первый из которых, как он будет воспринят украинским народом. При этом, говорит эксперт, в Украине действительно есть часть уставших от войны граждан, истощенных постоянными атаками российских ракет и проблемами в энергетическом секторе. По его словам, Банковая якобы будет делать все для того, чтобы увеличить эту группу украинцев, желающих мира уже и сейчас.

При этом, считает Постернак, Банковая для снятия внутриполитического напряжения и отвода медийного удара планирует выйти на освящение решения через референдум.

Формально его можно назвать "референдум о вступлении в НАТО", но вопрос можно сформулировать так, чтобы дать понять, что гарантии распространяются на подконтрольную Киеву территорию. Вступление в НАТО в обмен на территории становится приемлемым сценарием, а гарантии безопасности от НАТО щедрой компенсацией со стороны Запада. Хотя, уверен, при вступлении в НАТО будет тысяча и одна оговорка. И нужно еще, чтобы Венгрия, Словакия, например, поддержала. Я уже не говорю о Германии, в которой выборы парламента в 2025 году, притом что большая часть немцев будет напугана перспективой глобальной войны", — говорит эксперт.

Впрочем, есть украинцы, категорически не согласные отдавать РФ территории. Именно они будут упрекать президента Владимира Зеленского за то, что за время его правления Украина потеряла 20% своих территорий.

"Референдум и первые крупные послевоенные выборы покажут четко новую конфигурационную сборку на основе отношения к власти и компромиссу с РФ и соответствующего разграничения электората на группы", — говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, нужно еще заставить РФ согласиться с таким миром. По его словам, существует версия, что якобы РФ нужно оккупировать остаточную часть Донбасса (Покровская кампания) для того, чтобы дать диктатору Владимиру Путину возможность сказать, что "СВО выполнило свои цели". Впрочем, возникает вопрос, каким образом Кремль будет объяснять своим гражданам вступление Украины в НАТО, ведь недопущение этого также провозглашено целью войны.

"Но, если Путин ставит максималистскую стратегическую цель – оккупировать весь юго-восток Украины, включая Одессу, Запорожье, Херсон, Николаев и Харьков, материализовав идею "исторической России" как персональный националистический проект своей миссии, то все это "вилами по воде" писано ", – добавил эксперт.

При этом он добавил, что надеяться на смерть Путина как решение всех проблем наивно. Диктатор сделает все, чтобы политика РФ не изменилась и после его смерти.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад выводит Украину на переговоры в слабой позиции.



