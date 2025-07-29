Ситуация в Украине все ухудшается, а президент Украины Владимир Зеленский перестал устраивать Запад. Об этом заявил бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, у Зеленского нет плана решения задачи Запада – достижение мира с Россией. А мир с Россией – это четыре области и Крым.

"Вопрос с Зеленским решен — сейчас мы наблюдаем его политический финал. Кто придет после него и что будет дальше — никто не знает", — отметил Арестович.

По его словам, проблема в Украине будет глубокой, что, вероятно, обернется внутренним расколом.

"Украина не живет в едином будущем. В Одессе, Львове, Ужгороде и Харькове – разное видение будущего. Когда центральный сигнал государства поддерживает маргинальные идеи кучки активистов – это одно. В Украине нет единства, а значит, ситуация с внутренним расколом и региональным сепаратизмом практически неизбежна", — отметил бывший советник.

По его словам, после Зеленского сразу возник вопрос пересмотра того, как страну готовили к войне и как ее вели. Актуализируется и вопрос о политике, проводимой властью под руководством Зеленского. Это касается и действий ТЦК и культурной националистической политики.

"Украина вполне может повторить события 1918-1919 годов, когда правительства держались у власти по полгода, делая вид, что пришли надолго. В любом случае площадь проекта в Украине закрыта. Каким будет новый проект — никто не знает. Будет ли одна Украина, или несколько с разными проектностями — тоже откроем.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что по словам Арестовича, Украина получила смертельные удары.



