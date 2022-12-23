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Расходы на бюджетную сферу планируют снизить на 27%: что сократят

Решения объясняют, в частности, ростом потребностей в финансировании обороны и выплат временно перемещенным лицам

сегодня, 17:21
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Автор:

Давиденко Евгения

В Письме о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике, включающем структурные маяки для новой программы с МВФ, говорится и о сокращении расходов на бюджетников. Эти документы Советом директоров Международного валютного фонда были одобрены 19 декабря 2022 года.

Расходы на бюджетную сферу планируют снизить на 27%: что сократят

Фото: https://pixabay.com/


“Учитывая предстоящие ограничения, принято непростое политическое решение – уменьшить расходы на оплату труда работников бюджетного сектора на 27 процентов в номинальном выражении по сравнению с 2022 годом как путем уменьшения заработной платы отдельным категориям работников, так и ограничением общей численности работников ”, — говорится в документе.


Оптимизацию объяснили необходимостью концентрировать расходы на обороне и безопасности и сдерживать фискальные риски. Вместе с тем – потребностью финансировать новые категории расходов, связанных с войной, в том числе предоставление социальной помощи временно перемещенным лицам и ветеранам войны, а также восстановлением и преодолением последствий российской агрессии.


Кроме того, правительство ввело ограничения на увеличение социальных выплат, за исключением индексации пенсии по правилам.


Вместе с тем, правительство намерено сохранить текущий уровень предоставления социальной помощи наиболее уязвимым группам населения.


Мы ранее сообщали, что среди структурных маяков в документе упомянута подготовка концептуальной записки о том, как реформировать систему социальной защиты для обеспечения адресной, адекватной и эффективно предоставленной социальной помощи населению с учетом потребностей новых категорий уязвимых групп, сохраняя при этом фискальную устойчивость.




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Источник: https://mof.gov.ua/storage/files/Loi_PMB.pdf
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