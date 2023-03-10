Рашисты информационно атакуют Бахмут, - Анна Маляр

О текущих информационных операциях рашистов против защитников Бахмута и украинского общества рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию замминистра в Телеграмм.

Бахмут - це Україна

"Фиксируем очередную информационную атаку врага по Бахмуту. Технология выглядит так: запускают большое количество якобы инсайдерской информации о якобы противоречиях между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту. То есть о том, что якобы Президент, Залужный и Сырский имеют разные позиции по решениям по Бахмуту. Это не так, — пишет Анна Маляр. — Дискредитируют лично Командующего сухопутными войсками. Выдумывают политические подтексты военных решений. Пытаются показать, что они своих берегут, а наше командование якобы не считается с жизнями. На самом деле все наоборот. О чем свидетельствует соотношение погибших — у них в несколько раз выше, и тактика боевых действий".

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По мнению военных, целью распространения такой информации является желание противника посеять в украинском обществе противоречия относительно того, стоит ли защищать Бахмут. В частности, это достигается рашистами путем вбросов о неважности этого направления.

"Но, учитывая, сколько информационных усилий и ресурсов они в это задействовали — именно они считают это направление стратегическим", — объясняет Анна Маляр. Чиновница призвала общество доверять решениям военных.

Сами вагнеровцы, которых берут в плен украинские защитники, говорят о больших потерях среди ЧВК. В частности, один из пленных утверждает, что из 31 вагнеровца, который был в его подразделении и пошел на штурм села под Бахмутом, осталось трое.

Сегодня же стало известно об уничтожении одного из символов города-крепости – фото по ссылке.