Если северокорейские войска отвели от линии фронта, то сейчас они, с большой вероятностью, делятся своим боевым опытом с солдатами, которые не воевали на территории Курской области. Поэтому рано говорить о том, что одной проблемой стало меньше. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире "24 Канала" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

"Это банальная перегруппировка. Возможно те остатки, которые там находятся, получат опыт обучения, подготовку от тех, кто выжил в боях. Затем тех, кто выжил, возможно отправят в Северную Корею готовить следующие эшелоны военных. И те, кто пройдут какую-то тактическую подготовку в условном тылу РФ — будут задействованы на фронте и будут ждать дополнительного пополнения", — отметил Тимочко.

Он также добавил, что не стоит надеяться на то, что северокорейские войска полностью и навсегда исчезнут с фронта российско-украинской войны.

"Сейчас они будут наращивать силы. Северокорейские солдаты в РФ — это не об обороне России. Это о создании еще одной армии диктатуры с боевым опытом. Россия и КНДР подписали и ратифицировали всеобъемлющую поддержку и помощь. Сейчас же будут кого-то затягивать туда", — добавил Тимочко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Курской области уменьшилось количество военных из Северной Кореи, заявило американское издание The New York Times. Эту информацию также подтверждает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления об исчезновении северокорейских солдат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Также издание "Комментарии" сообщало – возвратятся ли войска КНДР из Курщины: как Трамп заставит Ким Чен Ина перестать поддерживать Путина.



