Раненый на фронте бывший министр обратился к Зеленскому (ВИДЕО)



















Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, получивший ранение на фронте в результате удара вражеского КАБа по позициям, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой привлечь в Вооруженные Силы Украины эксминистров и депутатов разных уровней. Видеообращение было опубликовано на странице партии "Европейская солидарность" в Facebook.

Владимир Омелян (фото из открытых источников)

Как отметил Омелян, бывшие чиновники, ставшие миллионерами или миллиардерами, должны поддержать военных, даже если не непосредственно на передовой, то хотя бы в штабах. По его мнению, они могли бы помочь тем подразделениям, которым обещали дроны, радиоэлектронные средства борьбы и другие ресурсы, но эти обещания не были реализованы. Он также отметил сложную ситуацию на Донбассе, где наблюдается продвижение врага, и отсутствие эффективных мер со стороны властей, направленных на укрепление фортификаций и обеспечение военных необходимыми ресурсами.

Ранее Омелян в своем сообщении на Facebook также обращался к президенту Зеленскому с аналогичной просьбой мобилизовать бывших чиновников. Иронически он отметил, что министры времен Порошенко в ВСУ уже почти все на фронте, поэтому пора мобилизовать чиновников из нынешней власти.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Черновол обратилась к Зеленскому . Военная экс-нардеп Татьяна Черновол призвала президента Владимира Зеленского ветировать закон о переходе на зимнее время, ведь тогда украинцев ждет жизнь в темноте, чего нет ни в одной стране, и это в дополнение к войне и отключениям.

По ее словам, в наше военное энергодефицитное время рационально оставить смену зимнее/летнее время, или перейти на летнее летнее время.

