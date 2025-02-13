Ранее об этом не говорили: в СМИ попали неизвестные подробности разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным у него создалось впечатление, что тот действительно заинтересован в завершении войны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с Трампом выразил сомнение в искренности намерений Путина, заявив, что он лишь делает готовность к мирным переговорам, поскольку боится американского президента.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, осведомленные о содержании разговора. Как говорится в материале, беседа между Зеленским и Трампом носила положительный характер и длилась около часа.

Во время разговора Трамп поделился своим впечатлением, что Путин готов к заключению соглашения и прекращению войны. Зеленский высказал скептицизм, подчеркнув, что не верит словам российского президента, поскольку тот непременно будет пытаться ввести в заблуждение. Кроме того, он намекнул, что Трамп располагает инструментами для воздействия на Кремль.

"Президент России Владимир Путин только делает вид, что хочет мирных переговоров... Он сказал вам, что готов заключить соглашение только потому, что боится вас, потому что вы сильны", — отметил Зеленский.

В ответ Трамп признал обеспокоенность Зеленского по поводу его диалога с Путиным, однако подчеркнул, что для достижения дипломатического успеха необходимо вести переговоры.

"Мне нужно говорить с Путиным, чтобы спасти Украину", — заверил Трамп.

Он также добавил, что, по его мнению, Путин серьезно настроен по переговорам, и вскоре это станет очевидным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле сделали дерзкое заявление об участии Украины в мирном процессе. В Кремле подтвердили, что Украина примет участие в мирных переговорах по завершению войны с Россией. Эту информацию озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время интервью для российских СМИ.

"Украина будет вовлечена в переговорный процесс по урегулированию. Также предусмотрен отдельный двусторонний российско-американский формат диалога", — отметил он.

Комментируя, кто инициировал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Песков напомнил, что еще до инаугурации Трамп заявлял о намерении пообщаться с российским президентом.