Ранее об этом не говорили: в СМИ попали неизвестные подробности разговора Трампа и Зеленского

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Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп заявил, что после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным у него создалось впечатление, что тот действительно заинтересован в завершении войны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с Трампом выразил сомнение в искренности намерений Путина, заявив, что он лишь делает готовность к мирным переговорам, поскольку боится американского президента.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, осведомленные о содержании разговора. Как говорится в материале, беседа между Зеленским и Трампом носила положительный характер и длилась около часа.
Во время разговора Трамп поделился своим впечатлением, что Путин готов к заключению соглашения и прекращению войны. Зеленский высказал скептицизм, подчеркнув, что не верит словам российского президента, поскольку тот непременно будет пытаться ввести в заблуждение. Кроме того, он намекнул, что Трамп располагает инструментами для воздействия на Кремль.
В ответ Трамп признал обеспокоенность Зеленского по поводу его диалога с Путиным, однако подчеркнул, что для достижения дипломатического успеха необходимо вести переговоры.
"Мне нужно говорить с Путиным, чтобы спасти Украину", — заверил Трамп.
Он также добавил, что, по его мнению, Путин серьезно настроен по переговорам, и вскоре это станет очевидным.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле сделали дерзкое заявление об участии Украины в мирном процессе. В Кремле подтвердили, что Украина примет участие в мирных переговорах по завершению войны с Россией. Эту информацию озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время интервью для российских СМИ.
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