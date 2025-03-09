Весной 2022 года в Женеве собрались военные аналитики и специалисты по миротворческим операциям для обсуждения важнейшего вопроса: как организовать будущее прекращение огня в Украине, пишет The New York Times.

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На прошлой неделе эта группа опубликовала 31-страничный отчет, в котором подробно описаны технические аспекты контроля за выполнением условий перемирия на фронте. Этот документ был первоначально представлен на закрытых встречах в Женеве, где встретились эксперты из США, России и Украины, имеющие тесные связи с правительствами своих стран.

Франция и Великобритания выразили готовность направить тысячи военных в Украину после прекращения боевых действий, хотя их роль пока не определена. Россия, в свою очередь, не дала никакого согласия на наличие таких сил, а президент Трамп не пообещал поддержки со стороны США.

"Одна из крупнейших операций мониторинга перемирия должна начаться в ближайшее время, и пока нет четких планов, как это реализовать", — заметил Уолтер Кемп, эксперт по европейской безопасности, принимавший участие в подготовке отчета Женевской группы.

Документ, подготовленный Женевским центром политики безопасности, финансируемый правительством Швейцарии, содержит конкретные детали реализации перемирия. В частности, предлагается создать буферную зону шириной не менее 10 км для разграничения военных и организовать патрулирование 5000 гражданскими наблюдателями и полицейскими. Для обеспечения безопасности наблюдателей может потребоваться разместить около 10 000 иностранных военных.

Миссия будет контролировать выполнение условий прекращения огня и отвод тяжелого вооружения на определенное расстояние от буферной зоны. Ее деятельность будет осуществляться под мандатом ООН или другой международной организации.

Неясно, как эта инициатива повлияет на переговоры, особенно ввиду персонифицированной политики Трампа и Путина. Однако работа Женевского центра открывает уникальную дипломатическую картину этого конфликта: Запад и Украина пытаются изолировать Россию, в то же время ведя закулисные переговоры с ней.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации предупредил французов, что к 2030 году Россия мобилизует 3 млн. воинов и изготовит 4000 танков, и поэтому Европе нужно вооружаться. А еще Макрон на следующей неделе собирает начальников штабов стран, которые готовы гарантировать мир в Украине.