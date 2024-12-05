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Рамзан Кадыров признался, что наврал о "подаренном" Маском Cybertruck

Чеченец заявил, что это была шутка, а сам Маск и его манера жизни ему нравятся

5 декабря 2024, 10:21
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Недилько Ксения

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск не дарил ему автомобиль Cybertruck. Об этом Кадыров сказал во время прямой линии в среду, 4 декабря, сообщают местные СМИ.

Рамзан Кадыров признался, что наврал о "подаренном" Маском Cybertruck

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

Глава российского региона рассказал о своем отношении к американскому предпринимателю, руководителю SpaceX и Tesla Илону Маску.

"Мне нравится его характер, стиль жизни и поведение. Я люблю шутить над ним в социальных сетях", — сказал Глава Чеченской Республики.

Руководитель Чечни отметил, что следующая машина Tesla на подходе, но при войне они непригодны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Илон Маск критически высказался по поводу войны в Украине

Илон Маск отреагировал на сообщение, что президент США Джо Байден просит у Конгресса выделить 24 млрд. долларов на новую помощь Украине в войне против России. Миллиардер заявил, что такое решение "не нормально".

Американский миллиардер и член новой администрации Дональда Трампа отреагировал на информацию о возможном предоставлении новой помощи от США для Украины. В соцсети X Маск оставил сообщение под новостью от Leading Report, в которой сообщалось о выделении 24 млрд долларов для Украины. "Это не нормально", — коротко написал Илон Маск.

Часть республиканцев традиционно против выделения средств в помощь Украине. Сам же Маск последовательно выступает за сокращение помощи Украине в войне против России и неоднократно публиковал на своей странице обидные сообщения об Украине и ее официальных лицах.                                                             



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